Deen Dayal Lado Laxmi Yojana: महिलाओं के अकाउंट में नवंबर महीने से आएंगे 2100 रूपए, हरियाणा सरकार ने दिया तोहफा

Deen Dayal Lado Laxmi Yojana: हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने 'दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना' (Deen Dayal Lado Laxmi Yojana) के तहत बड़ा ऐलान किया है. अब नवंबर महीने से महिलाओं के अकाउंट में 2100 रूपए की राशी आएगी. महिलाओं के अकाउंट सीधे ये रकम ट्रांसफर की जाएगी.सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री कृष्णा बेदी ने जानकारी दी कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. उन्होंने कहा कि परिवारों में महिलाएं अक्सर पुरुषों पर निर्भर रहती हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि महिलाएं भी आर्थिक रूप से मजबूत बनें.

मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) 25 सितंबर को इस योजना के लिए एक मोबाइल ऐप (Mobile App) लॉन्च करेंगे.इसके जरिए महिलाएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी. अब उन्हें किसी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे.

आसान होगी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस

इस ऐप (App) के माध्यम से एक मोबाइल से 20 से 25 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन (Registration) किया जा सकेगा. योजना पर सालाना लगभग 4062 करोड़ रूपए का खर्च आने का अनुमान है.

योजना का किसे मिलेगा लाभ?

यह योजना पिछले 15 सालों से हरियाणा (Haryana) में रह रही महिलाओं को लाभ देगी.सरकार का मानना है कि इससे हजारों परिवारों की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी.