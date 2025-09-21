Patiala: महिला ने कॉलर पकड़कर युवक को जड़े थप्पड़, लगाया छेड़खानी का आरोप, पटियाला का VIDEO आया सामने

पटियाला, पंजाब: महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है. ऐसी ही एक घटना पंजाब (Punjab) के पटियाला (Patiala) से सामने आई है. जहांपर एक महिला ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी. महिला का आरोप है की उसके साथ युवक ने छेड़खानी की थी. इसके बाद महिला ने युवक का कॉलर पकड़ लिया और जमकर उसको थप्पड़ लगाएं. दिन दहाड़े खुलेआम इस तरह से युवक की पिटाई होता देख लोगों की भीड़ जमा हो गई. इस दौरान महिला युवक के साथ गाली गलौज भी करती हुई दिखाई दी.
इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @GagandeepNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: स्कूल जानेवाली छात्रा से छेड़खानी पड़ी भारी, बीच सड़क मनचले को सिखाया सबक, खुलेआम की जमकर पिटाई, उन्नाव का वीडियो आया सामने
महिला ने की युवक की पिटाई
पटियाला में युवती ने लगाया युवक पर छेड़छाड़ का आरोप और की जमकर धुनाई। pic.twitter.com/Ji8VyzBnbY
— Gagandeep Singh (@GagandeepNews) September 21, 2025
युवक पर छेड़खानी का आरोप
महिला का आरोप है की उसके साथ युवक ने छेड़खानी की है. इस दौरान महिला काफी देर तक युवक को पीटते रहती है. हालांकि युवक इससे इनकार कर रहा होता है. इसके बाद कुछ लोग आकर महिला को रोकते है.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है. इस दौरान लोग महिला की हिम्मत की दाद दे रहे है. लोगों ने मांग की है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएं.