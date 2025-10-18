Local Train Mega Block October 19: क्या रविवार 19 अक्टूबर को सेंट्रल, हार्बर और वेस्टर्न लाइन पर रहेगा मेगा ब्लॉक, जानें डिटेल्स

Local Train Mega Block October 19: मुंबई (Mumbai) में रविवार, 19 अक्टूबर 2025 को यात्रियों को लोकल ट्रेन (Local) सेवाओं में बाधा का सामना करना पड़ेगा.रेलवे ने इस दिन नियमित मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग कार्य के लिए मेगा ब्लॉक की घोषणा की है.ऐसे में यात्रियों को अपनी यात्रा पहले से प्लान करने की सलाह दी गई है. रविवार के मेगा ब्लॉक से पहले, लोग ऑनलाइन यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 19 अक्टूबर को शहर में कोई मेगा ब्लॉक है.मध्य रेलवे (Central Railway) ने विद्याविहार और ठाणे स्टेशनों के बीच आवश्यक इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस कार्य करने के लिए रविवार, 19 अक्टूबर को एक बड़े मेगा ब्लॉक की घोषणा की है.मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार, सेंट्रल रेलवे ने रविवार, 19 अक्टूबर को विद्याविहार और ठाणे स्टेशनों के बीच जरुरी इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस कार्य के लिए एक बड़े मेगा ब्लॉक की घोषणा की है.

सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होने वाले इस ब्लॉक से मेनलाइन की 5वीं और 6वीं लाइनें प्रभावित होंगी. सिंहगढ़ एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन और वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई लंबी दूरी की ट्रेनें प्रभावित होंगी.ये भी पढ़े:Mumbai Local Train: क्या रविवार को मेगा ब्लॉक रहेगा? क्या सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइनों पर लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी? एक क्लिक में जानें सबकुछ

हार्बर लाइन पर भी होगा ब्लॉक

इसके अतिरिक्त, हार्बर लाइन (Harbour Line)की सेवाएं सीएसएमटी और चूनाभट्टी/बांद्रा के बीच सुबह 11:40 बजे से शाम 4:40 बजे तक डाउन और सुबह 11:10 बजे से शाम 4:10 बजे तक अप बंद रहेंगी. ब्लॉक के दौरान वाशी, बेलापुर, पनवेल, बांद्रा और गोरेगांव जाने वाली कई लोकल ट्रेनें या तो रद्द रहेंगी या उनकी यात्रा बीच में ही समाप्त कर दी जाएगी.यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए, पनवेल और कुर्ला प्लेटफार्म 8 के बीच हर 20 मिनट में विशेष ट्रेनें चलेंगी, और यात्रियों को पश्चिमी रेलवे और मेन लाइन के माध्यम से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

कांजुरमार्ग पर स्पेशल ब्लॉक

रिपोर्ट के अनुसार, कांजुरमार्ग स्टेशन पर शनिवार आधी रात से रविवार सुबह 5 बजे तक विशेष ब्लॉक लागू किया जाएगा, जिसमें 100 मीट्रिक टन की क्रेन का उपयोग करके पुराने 'एन-टाइप' फुट ओवरब्रिज (FOB) को तोड़ा जाएगा.यात्रियों की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के उन्नयन के उद्देश्य से किए गए इस कदम से कई अप और डाउन लोकल सेवाएं प्रभावित होंगी, जिनमें सीएसएमटी-ठाणे और ठाणे-कुर्ला लोकल ट्रेनें भी शामिल हैं. विद्याविहार, कांजुरमार्ग और नाहुर जैसे स्टेशनों को दरकिनार करते हुए, ट्रेन सेवाओं का मार्ग बदला जाएगा या उन्हें वैकल्पिक स्टेशनों से शुरू किया जाएगा.

वेस्टर्न लाइन पर नहीं होगा ब्लॉक

इस बीच,वेस्टर्न रेलवे (Western Railway) ने पुष्टि की है कि दिवाली 2025 के उत्सव को देखते हुए, इस रविवार को उसके उपनगरीय खंड पर कोई मेगा ब्लॉक नहीं होगा ताकि त्योहारी यात्रा सुगम हो सके. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, ट्रेनों का नवीनतम शेड्यूल देखें और प्रभावित मार्गों पर देरी की संभावना का ध्यान रखें.