VIDEO: जंगली सूअर ने वन विभाग के अधिकारी पर किया हमला, रेस्क्यू करने गई थी टीम, गंभीर रूप से किया घायल

Wild boar attacks forest officer (Credit-@media24india)

Badaun News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बदायूं (Badaun District) जिले से एक डरावनी घटना सामने आई है. सिरसौली गांव (Sirsouli Village) में रेस्क्यू ऑपरेशन (Rescue Operation) के दौरान एक जंगली सूअर (Wild Boar) ने वन विभाग के अधिकारी पर हमला कर दिया. इस हमले में अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि पूरी घटना का वीडियो (Viral Video) सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.ग्रामीणों ने इलाके में जंगली सूअरों के आतंक (Wild Boar Menace) की शिकायत की थी. इसके बाद वन विभाग (Forest Department) की टीम गांव पहुंची और सूअर को पकड़ने के लिए जाल (Net Trap) लगाने की तैयारी शुरू की.

इसी दौरान टीम के कुछ सदस्य जानवर को जाल की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान उसने अधिकारी पर हमला कर दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @media24india नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Leopard Attack: भायंदर में तेंदुए का हमला, ठाणे में रिहायशी बिल्डिंग में घुसा तेंदुआ; 4 लोग घायल (Watch Video)

सूअर ने किया हमला

अचानक आक्रामक हुआ जंगली सूअर

ऑपरेशन के दौरान जंगली सूअर अचानक हिंसक (Aggressive) हो गया और वन निरीक्षक शिवम प्रताप सिंह (Forest Inspector Shivam Pratap Singh) पर झपट पड़ा. सूअर ने अधिकारी को जमीन पर गिरा दिया और करीब दो मिनट तक लगातार हमला करता रहा. इस अप्रत्याशित हमले से मौके पर मौजूद लोग घबरा गए.

डंडों से पीटने के बावजूद नहीं रुका हमला

घटना के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अधिकारी को बचाने के लिए दो लोग सूअर को डंडों (Sticks) से मारते रहे, लेकिन जानवर पर इसका खास असर नहीं हुआ. अधिकारी जमीन पर खुद को बचाने की कोशिश करते नजर आए, जबकि सूअर बार-बार उन पर झपटता रहा.

किसी तरह अधिकारी को छुड़ाया गया

लगातार प्रयासों के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह वन अधिकारी को सूअर के चंगुल से बाहर निकाला. हमले में अधिकारी को कई चोटें (Injuries) आईं, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल (Hospital) में भर्ती कराया गया. अधिकारियों के अनुसार अब उनकी हालत खतरे से बाहर है.