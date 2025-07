नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को एक तलाक और गुजारा भत्ते (Alimony) के मामले की सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प और चर्चित वाकया सामने आया. जब महिला याचिकाकर्ता ने अपने पति से मुंबई में एक फ्लैट और 12 करोड़ रुपये गुजारे के लिए मांगे, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच में शामिल जस्टिस बी आर गवई (CJI BR Gavai) ने सीधा सवाल साधा, "आप भी तो आईटी प्रोफेशनल हैं, आपने MBA किया है... आप भी तो काम कर सकती हैं. फिर काम क्यों नहीं करतीं?"

महिला ने कोर्ट से कहा कि उसे केवल मुंबई का फ्लैट चाहिए, जो कि एक नामी बिल्डर कल्पतरु की प्रॉपर्टी है, और साथ ही 12 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता. उसने यह भी दावा किया कि उसका पति काफी अमीर है और उसने विवाह रद्द कराने की अर्जी दी थी, यह कहते हुए कि महिला स्किजोफ्रेनिया से पीड़ित है.

पति की ओर से पेश हुईं सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान ने कोर्ट में कहा, "हर चीज इस तरह से नहीं मांगी जा सकती. महिला को भी काम करना चाहिए." उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि महिला पेशे से IT प्रोफेशनल हैं, MBA कर चुकी हैं और बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में उनके लिए नौकरी के अवसर मौजूद हैं.

