Who Is CP Radhakrishnan? कौन हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन? जानें उनके बारे में बड़ी बातें

Who Is CP Radhakrishnan? महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन (C P Radhakrishnan) अब देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं. बीजेपी नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की ओर से उम्मीदवार रहे राधाकृष्णन ने भारी मतों से जीत हासिल की. मंगलवार को नतीजों की घोषणा के साथ ही उन्होंने राजनीतिक यात्रा में एक नया मुकाम हासिल किया.

इस चुनाव में बीजेपी और एनडीए ने मजबूत रणनीति बनाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के नेतृत्व में चुनाव प्रचार और संसदीय बोर्ड की गतिविधियों ने अहम भूमिका निभाई. इस जीत से एनडीए ने एक बार फिर संवैधानिक पदों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है.

कौन हैं सीपी राधाकृष्णन?

सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ. उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की है. राधाकृष्णन लंबे समय से आरएसएस से जुड़े रहे और 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी बने. वह प्रभावशाली गौंडर समुदाय से आते हैं, जिसे तमिलनाडु में ओबीसी वर्ग में रखा गया है.

राजनीतिक सफर

राज्यपाल पद: 31 जुलाई 2024 को उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल का पदभार संभाला. इससे पहले करीब डेढ़ साल तक वे झारखंड के राज्यपाल रहे.

बीजेपी संगठन में भूमिका: 2004 से 2007 तक वह बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष रहे.

संसदीय अनुभव: सीपी राधाकृष्णन दो बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं.

राजनीति के अलावा राधाकृष्णन को खेलों में भी गहरी रुचि है. वे कॉलेज में टेबल टेनिस चैंपियन और लंबी दौड़ के धावक रहे हैं. इसके अलावा उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलना भी पसंद है

प्रधानमंत्री ने दी बधाई

पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि राधाकृष्णन ने हमेशा वंचितों के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है और वे अपनी निष्ठा, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से विशिष्ट पहचान रखते हैं.