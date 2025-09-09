Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA के सीपी राधाकृष्णन की जीत, मिले 452 वोट

CP Radhakrishnan Elected Vice President | PTI

नई दिल्ली: भारत ने अपने 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया है. महाराष्ट्र के राज्यपाल और एनडीए (NDA) उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) ने उपराष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत दर्ज की. उन्होंने कुल 452 वोट हासिल कर विपक्षी उम्मीदवार को हराया. इस चुनाव में राधाकृष्णन का मुकाबला INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुधर्शन रेड्डी (B. Sudershan Reddy) से था. मतदान संसद भवन में हुआ, जहां सांसदों ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की. उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के नतीजों ने एक बार फिर एनडीए की ताकत संसद में दिखा दी है.

क्यों हुआ उपराष्ट्रपति का चुनाव?

यह चुनाव तब जरूरी हुआ जब जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य हो गया था.

सीपी राधाकृष्णन की जीत का मतलब क्या है?

इस जीत के बाद सीपी राधाकृष्णन अब राज्यसभा के सभापति (Deputy Chairperson) की भूमिका संभालेंगे. यह पद बेहद अहम है क्योंकि राज्यसभा में कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना उपराष्ट्रपति की प्रमुख जिम्मेदारी होती है.

सीपी राधाकृष्णन का राजनीतिक सफर

सीपी राधाकृष्णन लंबे समय से भाजपा से जुड़े रहे हैं और संगठन के मजबूत नेता माने जाते हैं. महाराष्ट्र के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने प्रशासनिक अनुभव भी हासिल किया. अब उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी.