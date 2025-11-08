Lal Krishna Advani Birthday: अमित शाह ने लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी, कहा- श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन में निभाई अग्रणी भूमिका

नई दिल्ली, 8 नवंबर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी. शाह ने उनके राष्ट्र प्रथम भावना की भावना और श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन में निभाई अग्रणी भूमिका की तारीफ की. अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "भाजपा के संस्थापक सदस्य, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत, 'भारत रत्न' लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आडवाणी जी ने यह बताया है कि कैसे निस्वार्थ भाव से पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित किया जाता है. संगठन से लेकर सरकार तक, उनके हर दायित्व का एक ही लक्ष्य रहा है - राष्ट्र प्रथम."

उन्होंने आगे लिखा, "भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन को गांवों की चौपालों से लेकर महानगरों तक पहुंचाया और गृह मंत्री के रूप में देश की सुरक्षा को सुदृढ़ किया. श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन में भी उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई और रथ यात्रा निकालकर पूरे देश में जनजागरण किया. ईश्वर से उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं." यह भी पढ़े : Delhi: द्वारका में ‘नो गन्स, नो गैंग्स’ मिशन की सफलता, दो कुख्यात अपराधी गिरफ्तार; पिस्तौल और चोरी की स्कूटी बरामद

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के पूर्व उप-प्रधानमंत्री, ‘भारत रत्न’ आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. आपका संपूर्ण जीवन शुचिता, नैतिकता और राष्ट्रप्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति है. अपने समर्पण और कठिन परिश्रम से देशभर में संगठन सींचने और असंख्य कार्यकर्ताओं को गढ़ने में आपका महत्वपूर्ण योगदान हम सभी के लिए प्रेरणीय है. मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं."

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की. उन्होंने लिखा, "भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्रेरणास्रोत भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं."