Ladki Bahin Yojana August 2025 Installment Update: महाराष्ट्र की लाडकी बहनों के अकाउंट में कब आएगी अगस्त महीने की 14वीं किस्त, जाने डिटेल्स

(Photo Credits File)

Ladki Bahin Yojana August 2025 Installment Update: महाराष्ट्र (Maharashtra) की करीब 14 लाख लाडकी बहने सरकार की ओर से मिलने वाली 1500 रूपए की सहायता की राह देख रही है.महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए शुरू की गई इस योजना की किस्तें (Installment) पहले भी कई बार देर से पहुंची हैं और इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही हैं.लाडकी बहिन योजना की शुरुआत जुलाई 2024 में हुई थी. तब से लेकर जुलाई 2025 तक 13 किस्तें महिलाओं के खातों में जमा हो चुकी हैं.लेकिन अगस्त 2025 की किस्त अब तक नहीं आई है.शुरुआत में भी योजना की पहली तीन किस्तें (जून, जुलाई और अगस्त 2024) एक साथ अगस्त में जारी की गई थीं.

वहीं, पिछली बार जुलाई की किस्त भी महिलाओं को रक्षाबंधन (Rakshabandhan) के मौके पर ही मिली थी, जिससे पहले ही देर हो गई थी. ये भी पढ़े:Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना में बड़ी गड़बड़ी, 26 लाख महिलाएं अयोग्य घोषित, सुप्रिया सुले ने घोटाले का आरोप लगाकर सरकार से जांच की मांग की

कब आएंगे लाडकी बहनों के खातों में पैसे

मीडिया रिपोर्ट्स (Media Reports) के मुताबिक़ अगस्त 2025 की किस्त महिलाओं के खातों में सितंबर के पहले हफ्ते में आने की संभावना है. हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा (Official Announcement) नहीं की गई है. इसी वजह से महिलाएं संभ्रम की स्थिति में है.

महाराष्ट्र में 26 लाख महिलाएं है अपात्र

इसी बीच, महाराष्ट्र सरकार ने योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है. महिला एवं बाल विकास मंत्री (Minister of Women and Child Development) अदिति तटकरे (Aditi Tatkare) ने 25 अगस्त को बताया कि राज्य में करीब 26 लाख अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है.इन अपात्र लाभार्थियों का डेटा जिला प्रशासन को फिसिकल वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है.वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पात्र महिलाओं को योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहेगा.