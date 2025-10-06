VIDEO: कुरकुरे के लिए पैसे मांगने पर मां ने पीटा, गुस्साएं बच्चे ने 112 नंबर कर दिया डायल, सिंगरौली का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@Thenews0fficial)

सिंगरौली, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सिंगरौली (Singrauli) जिले में एक बच्चे ने अपनी मां से कुरकुरे खाने के लिए 20 रूपए मांगे तो बच्चे ने सीधे 112 नंबर डायल कर दिया. इसके बाद जब पुलिस (Police) ने इस बच्चे का फोन उठाया तो इसने अपनी मां और बहन की शिकायत करते हुए कहा की ,' मां ने और बहन ने उसकी पिटाई की है. जब उससे पूछा गया की ,क्यों पिटाई की गई, तो उसने बताया की उसने मां से कुरकुरे खाने के लिए 20 रूपए मांगे थे.जिसके कारण उसकी पिटाई की गई. इसके बाद पुलिस पूछती है, चोटें लगी है तुम्हे, तो वह कहता है, नहीं, इसके बाद बच्चा रोने लग जाता है और पुलिस कहती है आ रहे है हम. इसके बाद पुलिस बच्चे के घर पहुंच जाती है.

बच्चे ने की मां और बहन की पुलिस से शिकायत

बच्चे के घर पहुंची पुलिस

ये घटना सिंगरौली जिले के चितरवईर कला गांव की है. बच्चे का नाम दिपक है और वह 10 साल का है. उसने अपनी मां से कुरकुरे खाने के लिए 20 रूपए मांगे थे, लेकिन मां ने पैसे नहीं दिए और उसकी पिटाई कर दी. इसके बाद पुलिस ने 112 नंबर डायल कर इसकी शिकायत पुलिस से कर दी. इसके बाद हेड कांस्टेबल उमेश विश्वकर्मा उसके घर कुरकुरे लेकर पहुंची और उसे कुरकुरे देकर उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी. पुलिस (Police) ने उनके परिजन को भी बच्चे के साथ मारपीट नहीं करने के लिए समझाया है.

पुलिस की हो रही है तारीफ

मासूम बच्चे ने पुलिस को शिकायत कर दी और इसके बाद पुलिस ने जिस तरह से बच्चे की इच्छाएं पूरी की, अब उसकी चर्चा शहर में हो रही है. पुलिस के इस कार्य पर लोग भी उनकी जमकर तारीफें कर रहे है.