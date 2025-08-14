West Bengal: ममता बनर्जी ने 'कन्याश्री' योजना की 12वीं वर्षगांठ पर जताया गर्व, बंगाल की महिलाओं से खास अपील

कोलकाता, 14 अगस्त : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 14 अगस्त को 'कन्याश्री दिवस' के अवसर पर राज्य की लड़कियों और महिलाओं को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने 'कन्याश्री' योजना की 12वीं वर्षगांठ पर इस महत्वाकांक्षी सामाजिक पहल की सफलता पर गर्व जताया. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 'कन्याश्री' योजना को लेकर गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आज कन्याश्री दिवस है. कन्याश्री योजना, जो हमारा गौरव है, ने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं. दुनिया भर में, देश और पूरे बंगाल में सभी कन्याश्री महिलाओं को बहुत-बहुत बधाई."

ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे किसी अन्य सरकारी परियोजना की जानकारी नहीं है, जिसने इतने कम समय में समाज में महिला सशक्तिकरण पर इतना बड़ा प्रभाव डाला हो. उन्होंने इस योजना को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलने का भी उल्लेख किया. मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा, "यह दुनिया में इतनी लोकप्रिय है कि इसने संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता और 62 देशों की 552 योजनाओं में पहला स्थान हासिल किया." यह भी पढ़ें : Maharashtra: महाराष्ट्र के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, पुलिस ने दर्ज किया मामला

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जिस समाज में महिलाएं समृद्ध नहीं हैं, वह कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता. समाज के विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है. उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में 93 लाख से ज्यादा "कन्याश्री" हैं. इस योजना के माध्यम से उनके हाथों में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सौंपी जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें नहीं करते, बल्कि उसे साकार करके दिखाते हैं.

अपने संदेश के अंत में ममता बनर्जी ने कन्याश्री लाभार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए लिखा, "सभी कन्याश्री से मेरा कहना है, जीवन में ऊंचाइयां हासिल करो, अपने देश का नाम रोशन करो, अपने राज्य का नाम रोशन करो. एक दिन तुम "विश्व बांग्ला" (वैश्विक बंगाल) का निर्माण करोगी. तुम अपने सिर पर विश्व सम्मान का ताज पहनोगी." उन्होंने अपने संदेश का समापन जय हिंद, जय बांग्ला और जय कन्याश्री के उद्घोष के साथ किया.