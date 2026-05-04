West Bengal Election Results 2026: कोलकाता पुलिस ने विजय जुलूसों पर लगाई रोक; शांति बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 (West Bengal Legislative Assembly Election) की मतगणना के मद्देनजर कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) ने सोमवार को शहर में किसी भी प्रकार के विजय उत्सव या जुलूस (Victory Celebration or Procession) पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद कोलकाता में शांतिपूर्ण माहौल और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. यह प्रतिबंध बिना किसी अपवाद के सभी राजनीतिक दलों और समूहों पर समान रूप से लागू होगा. यह भी पढ़ें: West Bengal Election Results 2026: महुआ मोइत्रा का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला; 70 सीटों का डेटा रोकने और पक्षपात का लगाया आरोप (Watch Video)

सुरक्षा और शांति के लिए कड़ा फैसला

कोलकाता पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सोमवार (4 मई) को मतगणना प्रक्रिया पूरे दिन चलने की उम्मीद है. सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अधिसूचित किया गया है कि चुनावी नतीजों से संबंधित कोई भी विजय जुलूस, रैली या सार्वजनिक उत्सव आज आयोजित नहीं किया जाएगा. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जुलूस के लिए लेनी होगी अनुमति

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई राजनीतिक दल विजय जुलूस निकालना चाहता है, तो वह 5 मई या उसके बाद ही ऐसा कर सकेगा. इसके लिए संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी (Officer-in-Charge) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. अनुमति मिलने पर भी आयोजकों को पुलिस द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा.

पुलिस बल अलर्ट पर

कोलकाता पुलिस के सभी थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि सभी थानों के प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस निर्देश का पूरी तरह से पालन हो. शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके.

ताजा चुनावी रुझान

दोपहर 2 बजे तक के रुझानों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में भाजपा 193 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार 95 सीटों पर आगे चल रहे हैं. मतगणना अभी भी जारी है और अंतिम परिणाम आज देर शाम तक आने की उम्मीद है.