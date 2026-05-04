West Bengal CM Race: बंगाल में बीजेपी की भारी बढ़त के बाद मुख्यमंत्री पद की रेस हुई तेज; सुवेंदु, दिलीप और अग्निमित्रा सहित ये नाम सबसे आगे

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 (Photo Credits: File Image)

कोलकाता, 4 मई: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections) के नतीजों के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) (BJP) द्वारा बहुमत का आंकड़ा पार करने के साथ ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री (Chief Minister) को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, बीजेपी 188 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और 10 सीटें जीत चुकी है, जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) 87 सीटों पर बढ़त और 2 जीत के साथ काफी पीछे चल रही है. हालांकि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर किसी चेहरे की घोषणा नहीं की है, लेकिन कई वरिष्ठ नेताओं के नाम इस रेस में प्रमुखता से उभर रहे हैं. यह भी पढ़ें: West Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल में BJP की बड़ी जीत, ममता बनर्जी ने गवर्नर से मिलने के लिए मांगा समय, इस्तीफे की अटकलें तेज

मुख्यमंत्री पद के शीर्ष दावेदार

सुवेंदु अधिकारी: अभियान का प्रमुख चेहरा विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है. उन्होंने पार्टी के चुनाव अभियान में केंद्रीय भूमिका निभाई है और वे नंदीग्राम व भवानीपुर जैसी महत्वपूर्ण सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं. पूर्व में तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे सुवेंदु की ममता बनर्जी के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बंगाल की राजनीति का केंद्र रही है. दिलीप घोष: अनुभवी नेतृत्व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष बीजेपी के भीतर एक अत्यंत प्रभावशाली चेहरा बने हुए हैं. बंगाल में बीजेपी के आधार को विस्तार देने और उसे एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनाने का श्रेय घोष को ही जाता है. जमीनी स्तर पर उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक सर्वसम्मत विकल्प के रूप में खड़ा करती है. शमिक भट्टाचार्य: रणनीतिकार और संगठनकर्ता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य को एक कुशल संगठनात्मक रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है. आरएसएस (RSS) की पृष्ठभूमि वाले भट्टाचार्य ने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और चुनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हालांकि वे बड़े जन-अभियानों का चेहरा नहीं रहे हैं, लेकिन नेतृत्व की चर्चाओं में उनका नाम प्रमुखता से शामिल है. अग्निमित्रा पाल: उभरता हुआ नेतृत्व आसनसोल दक्षिण से विधायक और भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता अग्निमित्रा पाल पार्टी के युवा नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं. मीडिया और जनता के बीच अपनी सक्रियता के कारण उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है. यद्यपि वे इस रेस में सबसे आगे नहीं हैं, लेकिन नेतृत्व के विचार-विमर्श में उनका नाम लगातार बना हुआ है.

ताजा चुनावी स्थिति (शाम 5 बजे तक)

राज्य की 294 सीटों में से 292 सीटों के रुझान उपलब्ध हैं:

बीजेपी: 188 पर बढ़त, 10 सीटों पर जीत.

188 पर बढ़त, 10 सीटों पर जीत. टीएमसी: 87 पर बढ़त, 2 सीटों पर जीत.

87 पर बढ़त, 2 सीटों पर जीत. कांग्रेस: 02 सीटों पर बढ़त.

02 सीटों पर बढ़त. सीपीआई (एम): 01 सीट पर बढ़त.

अंतिम परिणाम आने के बाद, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व आंतरिक परामर्श के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगाएगा.