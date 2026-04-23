West Bengal Assembly Elections 2026: पहले चरण में भारी मतदान, दोपहर 1 बजे तक 62.18% वोटिंग; हिंसा और हीटस्ट्रोक की खबरें

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (Photo Credits: IANS)

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections) के पहले चरण के लिए गुरुवार को हो रहे मतदान (First Phase Voting) में मतदाताओं के बीच भारी उत्साह देखा जा रहा है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मतदान के पहले छह घंटों (दोपहर 1 बजे तक) में राज्य में 62.18 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) (CEO) के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह आंकड़ा साल 2024 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के सभी सात चरणों के औसत मतदान से कहीं अधिक है. यह भी पढ़ें: West Bengal Elections 2026: पहले 4 घंटों में 41.11% मतदान, चुनाव आयोग को मिलीं हिंसा और अनियमितताओं की 635 शिकायतें

पिछले चुनावों की तुलना में रिकॉर्ड मतदान

निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल के सात चरणों में दोपहर 1 बजे तक का औसत मतदान केवल 49.6% रहा था. इसकी तुलना में इस बार का 62.18% मतदान एक बड़ी उछाल दर्शाता है. 2024 के अलग-अलग चरणों की बात करें तो पहले चरण में 51%, दूसरे में 47.3% और सातवें चरण में सबसे कम 45.1% मतदान हुआ था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नादिया जिले के कृष्णानगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इस भारी मतदान पर खुशी व्यक्त की. उन्होंने कहा, 'जिस उत्साह के साथ लोग वोट डाल रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि इस बार मतदान के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे.'

प्रमुख मतदान आंकड़े

विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो मुर्शिदाबाद जिले के समशेरगंज में दोपहर 1 बजे तक सबसे अधिक 71.07% मतदान दर्ज किया गया. जिलों के आधार पर, झारग्राम में सर्वाधिक 65.31% वोटिंग हुई है. यह भी पढ़ें: West Bengal Assembly Elections 2026: मुर्शिदाबाद के नौदा में क्रूड बम धमाका, मतदान के दौरान कई लोग घायल, इलाके में भारी तनाव (Watch Video)

चुनावी हिंसा और छिटपुट घटनाएं

भारी मतदान के बीच राज्य के कुछ हिस्सों से हिंसा की खबरें भी मिली हैं. सुबह के मुकाबले दोपहर 11 बजे से 1 बजे के बीच हिंसक घटनाओं में वृद्धि देखी गई. पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल (दक्षिण) निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और फैशन डिजाइनर से नेता बनीं अग्निमित्रा पॉल के वाहन पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) समर्थकों द्वारा हमला किया गया.

इस हमले में उनकी कार का पिछला शीशा पूरी तरह टूट गया. अग्निमित्रा पॉल ने इस संबंध में स्थानीय हीरापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है.

गर्मी का प्रकोप: दो मतदाताओं की मौत

मतदान के दौरान राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी ने भी जनजीवन प्रभावित किया है. बीरभूम जिले के सूरी में मतदान केंद्र जाते समय असीम रॉय नामक एक मतदाता की हीटस्ट्रोक (लू) लगने से मौत हो गई. राज्य में गुरुवार को हीटस्ट्रोक के कारण किसी मतदाता की मौत का यह दूसरा मामला है. प्रशासन ने मतदाताओं से सावधानी बरतने और हाइड्रेटेड रहने की अपील की है.