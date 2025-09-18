Kal Ka Mausam, 19 September: दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र तक होगी बारिश, पढ़ें कल के मौसम का हाल

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 19 September 2025: देशभर में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. हालांकि, वापसी के बावजूद कई राज्यों में मूसलाधार बारिश जारी है. इस बार दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी पिछले 15 वर्षों में सबसे जल्दी हो रही है. अक्टूबर के मध्य तक मानसून पूरे देश से लौट जाएगा और उत्तर-पूर्वी हवाएं अपना असर दिखाना शुरू कर देंगी. हालांकि, विदाई के बावजूद कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा. आइए जानें, आपके राज्य में कल यानी 19 सितंबर 2025 को मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कुछ इलाकों में हल्की फुहारें पड़ सकती हैं. सुबह के समय दक्षिण-पूर्वी दिशा से 8-12 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. 21 सितंबर से आसमान साफ रहने की संभावना है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों और पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. पिछले दो दिनों की झमाझम बारिश के बाद अब मौसम धीरे-धीरे सूखा होगा. 19 से 23 सितंबर तक किसी भी क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना नहीं है.

कल का मौसम बिहार

बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. IMD ने 18 से 20 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट दिया है. राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश की तीव्रता ज्यादा हो सकती है.

कल का मौसम उत्तराखंड

देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी है. देहरादून में भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है. चमोली जिले में बादल फटने की खबरें सामने आई हैं.

बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा. पहाड़ी इलाकों में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना है. कुल्लू, सिरमौर और चंबा जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

कल का मौसम राजस्थान

राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो गई है, लेकिन पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं.

कल का मौसम दक्षिण भारत

तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है. तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में भी बारिश जारी रहेगी.

कल का मौसम महाराष्ट्र

मौसम विभाग के अनुसार कोंकण तटीय क्षेत्र से लेकर गोवा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र समेत मराठवाड़ा में बारिश देखने को मिलेगी. कोंकण में मुख्य रूप से रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, ठाणे जिलों के अलावा मध्य महाराष्ट्र के धुले, नासिक, परभणी, हिंगोली में भी भारी बारिश होगी.

कल का मौसम गुजरात

गुजरात से मानसून की विदाई भी शुरू हो गई है. मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना जताई है. गुजरात में सात दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है.

पूर्वोत्तर राज्य और अंडमान-निकोबार

असम, मेघालय, सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अनुमान है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिनों तक मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है.