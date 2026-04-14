Weather Forecast Today, April 14: देश में बढ़ेगी गर्मी की तपिश, चलेंगी लू, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

Weather Forecast Today, April 14: भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी के साथ भीषण गर्मी का दौर जारी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मध्य और पश्चिमी भारत के कई क्षेत्रों में आने वाले दिनों में लू (Heat Wave) जैसी स्थिति बनी रह सकती है. वहीं, दूसरी ओर उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमालयी क्षेत्रों में प्री-मानसून गतिविधियों के कारण बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है। देश के प्रमुख शहरों में आज का मौसम कुछ इस प्रकार रहेगा.
प्रमुख शहरों का मौसम (14 अप्रैल)
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दिल्ली: दिल्ली में आज आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 37°C से 39°C और न्यूनतम तापमान 18°C से 20°C के बीच रहने का अनुमान है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, April 12: देश में गर्मी का प्रकोप बढ़ा, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल
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मुंबई: मुंबई में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। समुद्र की ओर से चलने वाली हवाएं थोड़ी राहत दे सकती हैं, लेकिन उमस लोगों को परेशान कर सकती है। अधिकतम तापमान 32°C के आसपास रहने की संभावना है।
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चेन्नई: चेन्नई में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम तापमान 27°C तक जा सकता है.
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बेंगलुरु: बेंगलुरु में आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। यहां मौसम अन्य शहरों के मुकाबले कुछ राहत भरा रहने की उम्मीद है.
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हैदराबाद: हैदराबाद में आज भीषण गर्मी का अनुभव हो सकता है। तापमान 35°C से अधिक रहने का अनुमान है, जिससे दिन के समय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
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कोलकाता: कोलकाता में मौसम गर्म और उमस भरा बना रहेगा। यहां बारिश की संभावना काफी सीमित है।
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शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौसम तुलनात्मक रूप से ठंडा और सुहावना रहेगा। यहां हल्के बादल छाए रहेंगे, जो पर्यटकों के लिए राहत का कारण हो सकते हैं।
प्री-मानसून गतिविधियों का प्रभाव
मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों जैसे असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश, बिजली कड़कने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अलावा, पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है।
दूसरी ओर, ओड़िशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र (विदर्भ) और गुजरात (सौराष्ट्र एवं कच्छ) के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। यह स्थिति आने वाले 4 से 5 दिनों तक जारी रहने की आशंका है।