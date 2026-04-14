Weather Forecast Today, April 14: देश में बढ़ेगी गर्मी की तपिश, चलेंगी लू, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

Weather Forecast Today, April 14: भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी के साथ भीषण गर्मी का दौर जारी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मध्य और पश्चिमी भारत के कई क्षेत्रों में आने वाले दिनों में लू (Heat Wave) जैसी स्थिति बनी रह सकती है. वहीं, दूसरी ओर उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमालयी क्षेत्रों में प्री-मानसून गतिविधियों के कारण बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है। देश के प्रमुख शहरों में आज का मौसम कुछ इस प्रकार रहेगा.

प्रमुख शहरों का मौसम (14 अप्रैल)

प्री-मानसून गतिविधियों का प्रभाव

मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों जैसे असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश, बिजली कड़कने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अलावा, पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है।

दूसरी ओर, ओड़िशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र (विदर्भ) और गुजरात (सौराष्ट्र एवं कच्छ) के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। यह स्थिति आने वाले 4 से 5 दिनों तक जारी रहने की आशंका है।