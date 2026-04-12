Weather Forecast Today, April 12: देश में गर्मी का प्रकोप बढ़ा, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

Weather Forecast Today, April 12: भारत में 12 अप्रैल, 2026 को अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज गर्म और शुष्क बना हुआ है. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे प्रमुख महानगरों में दिन के दौरान तेज गर्मी और उच्च आर्द्रता (humidity) देखी जा रही है.मौसम विभाग के अनुसार, इन क्षेत्रों में फिलहाल किसी महत्वपूर्ण बारिश की संभावना नहीं है, जिससे लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है.
प्रमुख महानगरों का हाल
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दिल्ली और एनसीआर: राष्ट्रीय राजधानी में मौसम पूरी तरह से शुष्क और गर्म बना हुआ है. दिन का अधिकतम तापमान बढ़ने से दोपहर के समय चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है. आसमान साफ रहने और तेज हवाएं चलने के आसार हैं. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, April 10, 2026: उत्तर भारत में बढ़ेगा तापमान, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; जानें अपने शहर का हाल
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मुंबई: मुंबई में भी मौसम गर्म और उमस भरा बना हुआ है. तटीय क्षेत्रों में समुद्र से चलने वाली हवाएं शाम के समय थोड़ी राहत दे सकती हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है.
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बेंगलुरु और हैदराबाद: दक्षिणी भारत के इन शहरों में मौसम का मिला-जुला असर है। जहाँ कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं तापमान में बढ़ोतरी के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है.
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चेन्नई और कोलकाता: चेन्नई और कोलकाता में भी गर्मी का असर बरकरार है। आसमान साफ होने के कारण दोपहर में तेज धूप और गर्मी की स्थिति बनी हुई है.
पहाड़ी इलाकों का मौसम
मैदानी इलाकों के विपरीत, शिमला और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम तुलनात्मक रूप से बेहतर है. यहाँ आंशिक रूप से बादल छाए रहने और मौसम के सुहावना बने रहने की संभावना है. उत्तर भारत के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में छिटपुट बादलों के साथ तापमान नियंत्रण में है, जो पर्यटकों के लिए राहत की खबर है.
सावधानी की सलाह
मौसम विभाग ने देश के अधिकांश हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दोपहर के समय सीधी धूप से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए कहा गया है. गर्मी की लहरों (heatwave) के जोखिम को कम करने के लिए विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है.
आगामी दिनों में भी उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान में और वृद्धि होने की आशंका बनी हुई है। देश के अन्य हिस्सों में भी मौसम का हाल फिलहाल शुष्क रहने के ही संकेत हैं.