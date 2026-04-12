Weather Forecast Today, April 12: देश में गर्मी का प्रकोप बढ़ा, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

Representative Image of cloudy weather (Photo Credits: Pixabay)

Weather Forecast Today, April 12: भारत में 12 अप्रैल, 2026 को अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज गर्म और शुष्क बना हुआ है. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे प्रमुख महानगरों में दिन के दौरान तेज गर्मी और उच्च आर्द्रता (humidity) देखी जा रही है.मौसम विभाग के अनुसार, इन क्षेत्रों में फिलहाल किसी महत्वपूर्ण बारिश की संभावना नहीं है, जिससे लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है.

प्रमुख महानगरों का हाल

पहाड़ी इलाकों का मौसम

मैदानी इलाकों के विपरीत, शिमला और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम तुलनात्मक रूप से बेहतर है. यहाँ आंशिक रूप से बादल छाए रहने और मौसम के सुहावना बने रहने की संभावना है. उत्तर भारत के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में छिटपुट बादलों के साथ तापमान नियंत्रण में है, जो पर्यटकों के लिए राहत की खबर है.

सावधानी की सलाह

मौसम विभाग ने देश के अधिकांश हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दोपहर के समय सीधी धूप से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए कहा गया है. गर्मी की लहरों (heatwave) के जोखिम को कम करने के लिए विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है.

आगामी दिनों में भी उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान में और वृद्धि होने की आशंका बनी हुई है। देश के अन्य हिस्सों में भी मौसम का हाल फिलहाल शुष्क रहने के ही संकेत हैं.