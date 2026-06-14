IND A vs SL A, Tri-Nation Series 4th Match Live Streaming In India: कल इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

India A Cricket Team vs Sri Lanka A Cricket Team, Tri-Nation Series Match Live Streaming And Telecast In India: इंडिया ए क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका ए क्रिकेट टीम के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 का चौथा मुकाबला कल यानी 15 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दांबुला (Dambulla) के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम (Rangiri Dambulla International Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे से खेला जाएगा. इंडिया ए की टीम ने टूर्नामेंट में श्रीलंका ए के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में 8 रन से रोमांचक जीत दर्ज की थी. अब कप्तान तिलक वर्मा की अगुवाई वाली टीम जीत की लय बरकरार रखते हुए फाइनल की ओर एक और कदम बढ़ाना चाहेगी. दूसरी तरफ श्रीलंका ए की टीम पिछली हार का बदला लेने और अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह भी पढ़ें: IND-W vs PAK-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 6th Match Scorecard: बर्मिंघम में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के सामने रखा 171 रनों का टारगेट, स्मृति मंधाना ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

ट्राई नेशन ए सीरीज में दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है. फाइनल में जगह बनाने की दौड़ को देखते हुए दोनों टीमें जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाएंगी. दांबुला की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, हालांकि नई गेंद से तेज गेंदबाजों को कुछ सहायता मिल सकती है. वहीं बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज भी अहम भूमिका निभा सकते हैं.

इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच पिछले मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था. रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा और आयुष बदोनी जैसे खिलाड़ियों से एक बार फिर बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं श्रीलंका ए की टीम निरोशन डिकवेला, अविष्का फर्नांडो और सदीरा समरविक्रमा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के दम पर वापसी करना चाहेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए हेड टू हेड (IND A vs SL A Head To Head)

ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 में दोनों टीमों के बीच खेले गए पहले मुकाबले में इंडिया ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हराया था. दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा कड़े और रोमांचक देखने को मिले हैं.

इंडिया ए की टीम को वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, रुतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में अंशुल कंबोज, अर्शद खान और विप्रज निगम अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ श्रीलंका ए के लिए निरोशन डिकवेला, अविष्का फर्नांडो, सदीरा समरविक्रमा और साहन अराच्चिगे बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे. गेंदबाजी में विजयकांत वियास्कांत, चमिका गुणसेकरा और मोहम्मद शिराज टीम की ताकत होंगे.

इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए के बीच मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (IND A vs SL A Match Date And Venue)

इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 का चौथा मुकाबला कल यानी 15 जून को दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (IND A vs SL A Match Live TV Channel Telecast In India)

इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज का मुकाबला रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत में इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch IND A vs SL A Match Live Streaming In India)

इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज का मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. फैंस वहां मैच का लाइव आनंद उठा सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND A vs SL A Match Playing Prediction)

इंडिया ए: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, अनुकूल रॉय, अर्शद खान, विप्रज निगम और अंशुल कंबोज.

श्रीलंका ए: निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), अविष्का फर्नांडो, विशेन हलाम्बागे, सदीरा समरविक्रमा, अहान विक्रमसिंघे, साहन अराच्चिगे (कप्तान), वानुजा साहन, विजयकांत वियास्कांत, कुगाथास मथुलान, चमिका गुणसेकरा और मोहम्मद शिराज.

नोट: इंडिया ए क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका ए क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.