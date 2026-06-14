TMC Crisis: काकोली घोष का बड़ा दावा, 20 बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी में करेंगे विलय; NDA को देंगे समर्थन

Kalyan Banerjee-Mamata Banerjee

TMC Rebel MPs Merge With Nationalist Citizens Party: तृणमूल कांग्रेस (TMC) में जारी सियासी घमासान के बीच पार्टी की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार (Kakoli Ghosh Dastidar) ने बड़ा दावा किया है. काकोली घोष ने कहा है कि टीएमसी के 20 बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी (Nationalist Citizens Party) में विलय करेंगे और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को समर्थन देंगे. इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल बढ़ा दी है. हाल ही में बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) को पत्र सौंपकर संसद में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग भी की थी. TMC में बगावत तेज: 'सही समय आने पर बोलूंगी', बागी गुट में शामिल होने की अटकलों पर बोलीं सांसद सयानी घोष (Watch Videos)

काकोली घोष ने क्या कहा?

काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया कि बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी में विलय का फैसला किया है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व वाले एनडीए का समर्थन करेंगे. उन्होंने कहा कि सांसदों ने स्पीकर को पत्र देकर अपनी स्थिति से अवगत करा दिया है और संसद में अलग समूह के रूप में मान्यता की मांग की है.

सुदीप बंदोपाध्याय का भी आया बयान

टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय (Sudip Bandyopadhyay) ने भी कथित तौर पर कहा कि बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी में विलय का फैसला किया है. हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि वे "असली टीएमसी" होने का दावा करेंगे और इस मुद्दे को लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे.

कैसे शुरू हुई विलय की चर्चा?

सूत्रों के अनुसार, बागी सांसदों और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव (Bhupender Yadav) के बीच हुई बैठक के दौरान इस प्रस्तावित विलय पर चर्चा हुई थी. बैठक में भाजपा नेता और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब (Biplab Kumar Deb) की मौजूदगी की भी चर्चा है. इससे पहले बागी सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की इच्छा जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था.

नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी क्या है?

नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी की मौजूदगी पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बताई जाती है. पार्टी ने त्रिपुरा सहित कुछ राज्यों में चुनाव भी लड़ा है. बागी सांसदों का दावा है कि वे इसी दल में शामिल होकर आगे की राजनीतिक रणनीति तय करेंगे. हालांकि इस संबंध में आधिकारिक स्तर पर आगे की प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है.

टीएमसी में बढ़ता जा रहा है संकट

पिछले कुछ दिनों से टीएमसी में लगातार बगावत की खबरें सामने आ रही हैं. काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में कई सांसदों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी जताई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बागी सांसदों का दावा है कि उन्हें दो-तिहाई सांसदों का समर्थन हासिल है, जिससे पार्टी में विभाजन की अटकलें और तेज हो गई हैं. हालांकि टीएमसी नेतृत्व ने इन दावों को चुनौती दी है और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है.

इन सांसदों के नाम आए सामने

काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, बापी हलदर, शर्मिला सरकार, प्रसून बंद्योपाध्याय, जगदीश बर्मा बसुनिया, असित कुमार मल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सायोनी घोष, खलीलुर्रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, कालीपद सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया, पार्थ भौमिक और सुदीप बंदोपाध्याय का नाम बागी खेमे से जोड़ा जा रहा है.