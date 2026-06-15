Netherlands vs Japan Live Streaming: फीफा वर्ल्ड कप में आज नीदरलैंड्स और जापान के बीच होगी टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें मुकाबला

फीफा वर्ल्ड कप 2026 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Netherlands National Football Team vs Japan National Football Team, FIFA World Cup 2026 Live Streaming And Telecast Details: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नीदरलैंड्स और जापान (Netherlands vs Japan) की टीमें अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला आज यानी 15 जून को डलास स्टेडियम (Dallas Stadium), डलास में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे शुरू होगा. तीन बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी नीदरलैंड्स की टीम इस बार खिताब जीतने का सपना पूरा करना चाहेगी. वहीं एशिया की सबसे मजबूत टीमों में शुमार जापान भी टूर्नामेंट में शानदार आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरेगा. यह भी पढ़ें: IND-W vs PAK-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 6th Match Scorecard: बर्मिंघम में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के सामने रखा 171 रनों का टारगेट, स्मृति मंधाना ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

नीदरलैंड्स की टीम फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक रही है. टीम ने 1974, 1978 और 2010 में फाइनल तक का सफर तय किया था. दूसरी ओर जापान लगातार आठवें फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहा है. जापानी टीम ने पिछले सात विश्व कप में चार बार नॉकआउट चरण में जगह बनाई है, लेकिन अब तक राउंड ऑफ 16 से आगे नहीं बढ़ सकी है. ऐसे में दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेंगी.

नीदरलैंड्स बनाम जापान मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (Netherlands vs Japan Match Date And Venue)

नीदरलैंड्स और जापान के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला आज यानी 15 जून को डलास स्टेडियम, डलास में भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से खेला जाएगा.

भारत में नीदरलैंड्स बनाम जापान मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (Netherlands vs Japan Live TV Channel Telecast In India)

भारत में नीदरलैंड्स और जापान के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले का सीधा प्रसारण Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports 2 HD चैनलों पर देखा जा सकता है.

भारत में नीदरलैंड्स बनाम जापान मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch Netherlands vs Japan Live Streaming In India)

भारत में नीदरलैंड्स और जापान के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग ZEE5 ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए दर्शकों को सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

दोनों टीमों के स्क्वाड पर एक नजर

नीदरलैंड्स: मार्क फ्लेकेन, रॉबिन रोएफ्स, बार्ट वर्ब्रुगेन, नाथन अके, डेन्ज़ेल डम्फ्रीज़, लुटशारेल गीरट्रूडा, जोरेल हाटो, जान पॉल वान हेके, वर्जिल वान डाइक, मिकी वान डे वेन, फ्रेंकी डी जोंग, मार्टेन डी रून, रयान ग्रावेनबर्ख, ट्यून कूपमाइनर्स, तिजानी राइंडर्स, गुस टिल, क्विंटन टिम्बर, मात्स वीफर, ब्रायन ब्रॉबी, मेम्फिस डिपे, कोडी गाकपो, जस्टिन क्लुइवर्ट, नोआ लैंग, डोनिएल मालेन, क्रिसेंसियो समरविल और वाउट वेघोर्स्ट.

जापान: टोमोकी हायकावा, केइसुके ओसाको, जियोन सुजुकी, को इताकुरा, हिरोकी इतो, यूटो नागाटोमो, आयुमु सेको, युकिनारी सुगावारा, जुन्नोसुके सुजुकी, शोगो तानिगुची, ताकेहिरो तोमियासु, त्सुयोशी वतानाबे, रित्सु डोआन, वातारू एंडो, जुन्या इतो, दाइची कामादा, ताकेफुसा कुबो, केइटो नाकामुरा, काइशू सानो, आओ तनाका, केइसुके गोटो, दाइजेन माएदा, कोकी ओगावा, केंटो शियोगाई, युइतो सुजुकी और आयासे उएदा.

नोट: नीदरलैंड्स राष्ट्रीय फुटबॉल टीम बनाम जापान राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के इस मुकाबले की लाइव अपडेट्स और स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.