Mumbai Weather Forecast: मुंबईकरों के लिए राहत की खबर, 18 जून से महाराष्ट्र में सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान

मुंबई मौसम अपडेट (Photo Credits: File Image)

मुंबई, 14 जून: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) ने अपने हालिया वेदर आउटलुक (Weather Outlook) में मुंबई समेत पश्चिमी भारत के लिए राहत भरी खबर दी है. मौसम विभाग के संशोधित अनुमानों के अनुसार, महाराष्ट्र के कई हिस्सों और पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 18 जून से 2 जुलाई के बीच सामान्य से अधिक बारिश (Above-Normal Rainfall) होने की प्रबल संभावना है. मानसून की धीमी चाल के बीच जारी किया गया यह नया पूर्वानुमान मुंबईकरों और राज्य के किसानों के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. यह भी पढ़ें: Mumbai Rains: मुंबई के बांद्रा, मुलुंड और मीरा रोड समेत कई इलाकों में बारिश, गर्मी से मिली थोड़ी राहत; VIDEOS

महाराष्ट्र के इन हिस्सों में मानसून पकड़ेगा रफ्तार

आईएमडी (IMD) के विस्तारित अवधि के पूर्वानुमान (Extended-Range Forecast) के मुताबिक, कोंकण व गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में सीजन के औसत के मुकाबले सामान्य या उससे अधिक बारिश दर्ज की जा सकती है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जून के उत्तरार्ध (आधे भाग) में पश्चिमी भारत के तटीय और आंतरिक इलाकों में मानसूनी हवाएं काफी मजबूत होंगी, जिससे बारिश की तीव्रता में तेजी से इजाफा होगा.

मुंबई और उसके आस-पास के उपनगरों के लिए अनुमान जताया गया है कि अरब सागर से उठने वाली नमी से भरी हवाएं पश्चिमी तट पर सक्रिय होंगी. इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में मुंबई में मानसून का एक बेहद सक्रिय चरण (Active Monsoon Phase) देखने को मिल सकता है.

आसमान छूता पारा और वर्तमान मौसमी स्थिति

यदि आज की वर्तमान स्थिति की बात करें, तो मुंबई में आज का तापमान 33°C दर्ज किया गया है. हवा में 66% आर्द्रता (Humidity) होने के कारण वास्तविक अहसास (Feels Like Temperature) 41°C तक पहुंच रहा है, जिससे लोग भारी उमस का सामना कर रहे हैं। हालांकि, आज दिन में आसमान आंशिक रूप से धूप वाला बना हुआ है और बारिश की संभावना 0% है, लेकिन शाम या रात तक बिखरी हुई गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है. पश्चिमी दिशा से 15 mph की रफ्तार से चल रही हवाएं वातावरण में थोड़ी तरावट लाने का प्रयास कर रही हैं.

असमान प्रगति के बाद सुधार की उम्मीद

दक्षिण-पश्चिम मानसून हालांकि महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर चुका है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देश के मध्य और उत्तरी भागों में सक्रिय प्रणालियों (Weather Systems) के चलते इसकी प्रगति काफी असमान और धीमी रही है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही अलग-अलग जिलों में बारिश के वितरण में भिन्नता देखने को मिले, लेकिन 18 जून के बाद से स्थितियां पूरी तरह मानसूनी अनुकूल हो जाएंगी.

मुंबई के लिए जून का आखिरी पखवाड़ा बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शहर को अपनी सालाना बारिश का एक बड़ा हिस्सा जून से सितंबर के बीच ही मिलता है. आईएमडी का यह नया अपडेट इसलिए भी खास है, क्योंकि समय पर और अच्छी बारिश होने से राज्य के जलाशयों (Reservoirs) को फिर से भरने और कृषि गतिविधियों को गति देने में बड़ी मदद मिलेगी.