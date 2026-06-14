IND-W vs PAK-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 6th Match Scorecard: बर्मिंघम में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के सामने रखा 171 रनों का टारगेट, स्मृति मंधाना ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 6th Match Scorecard Update: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का छठां मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन स्टेडियम (Edgbaston Stadium) में खेला जा रहा हैं. महिला टी20 विश्व कप के इस अहम मुकाबले में भारतीय टीम जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. वहीं पाकिस्तान की टीम भी टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में उलटफेर कर शानदार आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरी है. भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान महिला टीम की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IND-W vs PAK-W, T20 World Cup 2026 Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

भारत महिला और पाकिस्तान महिला के बीच अब तक कुल 16 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय महिला टीम का पलड़ा भारी रहा हैं. 13 मुकाबलों में भारतीय महिला टीम को जीत मिली है, जबकि पाकिस्तान महिला टीम ने 3 मैच अपने नाम किए हैं. महिला टी20 विश्व कप में भी भारत महिला टीम का रिकॉर्ड पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ बेहतर रहा है. हालिया फॉर्म की बात करें तो दोनों टीमें इस मुकाबले में जीत के साथ अपने अभियान का आगाज करना चाहेंगी.

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. भारतीय महिला टीम में स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज जैसी बल्लेबाज मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकती हैं. वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल और रेणुका सिंह पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. दूसरी ओर पाकिस्तान महिला टीम में फातिमा सना, मुनीबा अली और आलिया रियाज जैसी खिलाड़ी शामिल हैं. गेंदबाजी में नशरा संधू, सादिया इकबाल और टूबा हसन भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सकती हैं.

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और महज 18 रन बनाकर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 109 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 170 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 68 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान स्मृति मंधाना ने महज 44 गेंदों पर नौ चौके और दो छक्के लगाए. स्मृति मंधाना के अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रन बनाए.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान महिला को सादिया इक़बाल ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. पाकिस्तान महिला की ओर से सादिया इक़बाल और फ़ातिमा सना ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. सादिया इक़बाल और फ़ातिमा सना के अलावा तस्मिया रुबाब और रामीन शमीम ने एक-एक विकेट चटकाए. पाकिस्तान महिला को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 171 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर अपने अभियान का विजयी आगाज करना चाहेंगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 170/6, 20 ओवर (स्मृति मंधाना 68 रन, शैफाली वर्मा 6 रन, जेमिमा रोड्रिग्स 1 रन, हरमनप्रीत कौर 36 रन, भारती फुलमाली 1 रन, ऋचा घोष 34 रन, दीप्ति शर्मा नाबाद 12 रन और श्रेयंका पाटिल नाबाद 1 रन.)

पाकिस्तान महिला की गेंदबाजी: (सादिया इक़बाल 2 विकेट, तस्मिया रुबाब 1 विकेट, फ़ातिमा सना 2 विकेट और रामीन शमीम 1 विकेट).

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.