Fact Check: क्या टी20 मुंबई लीग 2026 फाइनल के दौरान अर्जुन तेंदुलकर और शिवम दुबे के बीच हुई थी लड़ाई? जानें वायरल दावे की सच्चाई

Fact Check: टी20 मुंबई लीग 2026 के फाइनल मुकाबले के बाद सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हो गया, जिसमें कहा गया कि अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) और शिवम दुबे (Shivam Dube) के बीच बाउंड्री लाइन के पास झड़प हुई थी. हालांकि, जांच में यह दावा पूरी तरह भ्रामक और गलत साबित हुआ है. मैदान पर जरूर एक तीखी बहस देखने को मिली थी, लेकिन उसमें अर्जुन तेंदुलकर शामिल नहीं थे. वहीं शिवम दुबे ने विवाद को शांत कराने की भूमिका निभाई थी. IND-W vs PAK-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 6th Match Live Toss And Scorecard: एजबेस्टन में भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

क्या था पूरा मामला?

यह घटना टी20 मुंबई लीग 2026 के फाइनल मुकाबले के दौरान आर्क्स अंधेरी (Arcs Andheri) की पारी के 19वें ओवर में देखने को मिली. आर्क्स अंधेरी के बल्लेबाज गौरव जठार (Gaurav Jathar) को MSC मराठा रॉयल्स (MSC Maratha Royals) के गेंदबाज इरफान उमैर (Irfan Umair) ने एलबीडब्ल्यू आउट किया था. आउट होने के बाद गौरव जठार काफी निराश नजर आए और उनकी मराठा रॉयल्स के कप्तान तुषार देशपांडे (Tushar Deshpande) के साथ तीखी बहस हो गई.

इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के बीच भी कहासुनी शुरू हो गई. मामला बढ़ता देख आर्क्स अंधेरी के कप्तान शिवम दुबे बीच में आए और उन्होंने दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया. दुबे ने खिलाड़ियों को अलग किया और विवाद को आगे बढ़ने से रोकने में अहम भूमिका निभाई.

Fight between Arjun Tendulkar and Shivam Dube🤯 pic.twitter.com/v6my8HGk3w — Riya (@rudemiss17) June 14, 2026

अर्जुन तेंदुलकर नहीं थे विवाद का हिस्सा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों के विपरीत अर्जुन तेंदुलकर इस विवाद में शामिल नहीं थे. अर्जुन उसी टीम आर्क्स अंधेरी का हिस्सा थे और मैच के दौरान उन्होंने दिव्यांश सक्सेना (Divyaansh Saxena) के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी भी की थी.

अर्जुन तेंदुलकर और शिवम दुबे के बीच लड़ाई का दावा इसलिए भी गलत साबित होता है क्योंकि दोनों खिलाड़ी एक ही टीम के लिए खेल रहे थे. शिवम दुबे पूरे सीजन में आर्क्स अंधेरी की कप्तानी कर रहे थे, जबकि अर्जुन तेंदुलकर टीम के प्रमुख ऑलराउंडरों में शामिल थे.

The video is **misleadingly captioned**. No fight happened between Arjun Tendulkar and Shivam Dube. They're teammates in the Mumbai T20 League (Dube as captain). Arjun recently smashed 66* off 34 balls + took 3 wickets and got praised by Dube in the dressing room — that… — Grok (@grok) June 14, 2026

सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक जानकारी

कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स और यूजर्स ने दावा किया कि बाउंड्री लाइन के पास अर्जुन तेंदुलकर और शिवम दुबे के बीच हाथापाई हुई थी. लेकिन उपलब्ध वीडियो फुटेज और मैच रिपोर्ट्स में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला. उल्टा शिवम दुबे को विवाद को खत्म कराने की कोशिश करते हुए देखा गया.

फाइनल में MSC मराठा रॉयल्स ने जीता खिताब

टी20 मुंबई लीग 2026 का समापन 13 जून को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में हुआ. टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में MSC मराठा रॉयल्स ने आर्क्स अंधेरी को 8 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया. यह टी20 मुंबई लीग का चौथा पुरुष सत्र था, जबकि महिला प्रतियोगिता का पहला संस्करण भी इसी सीजन में आयोजित किया गया.

फैक्ट चेक निष्कर्ष: अर्जुन तेंदुलकर और शिवम दुबे के बीच लड़ाई होने का दावा फर्जी और भ्रामक है. मैदान पर जो विवाद हुआ था, उसमें अर्जुन तेंदुलकर शामिल नहीं थे, जबकि शिवम दुबे ने स्थिति को संभालने और विवाद को शांत कराने का काम किया था.