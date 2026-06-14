IND-W vs PAK-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 6th Match Scorecard: बर्मिंघम में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 64 रनों से दी करारी शिकस्त, स्मृति मंधाना ने खेली शानदार पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

भारत बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 6th Match Scorecard Update: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का छठां मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन स्टेडियम (Edgbaston Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान की टीम को 64 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया हैं. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान महिला टीम की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IND-W vs PAK-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 6th Match Scorecard: बर्मिंघम में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के सामने रखा 171 रनों का टारगेट, स्मृति मंधाना ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और महज 18 रन बनाकर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 109 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 170 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 68 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान स्मृति मंधाना ने महज 44 गेंदों पर नौ चौके और दो छक्के लगाए. स्मृति मंधाना के अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रन बनाए.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान महिला को सादिया इक़बाल ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. पाकिस्तान महिला की ओर से सादिया इक़बाल और फ़ातिमा सना ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. सादिया इक़बाल और फ़ातिमा सना के अलावा तस्मिया रुबाब और रामीन शमीम ने एक-एक विकेट चटकाए. पाकिस्तान महिला को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 171 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान महिला टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 38 रन बोर्ड पर जड़ दिए. पाकिस्तान महिला की पूरी टीम 17 ओवर में महज 106 रन बनाकर सिमट गई. पाकिस्तान महिला की तरफ से सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली ने सबसे ज्यादा 41 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान मुनीबा अली ने 35 गेंदों पर पांच चौके लगाए. मुनीबा अली के अलावा आलिया रियाज़ ने 18 रन बटोरे.

वहीं, टीम इंडिया को दीप्ति शर्मा ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. टीम इंडिया की ओर से दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा पांच विकेट अपने नाम किए. दीप्ति शर्मा के अलावा श्री चरणी ने तीन विकेट चटकाए. अब टीम इंडिया अपना अगला मुकाबला बुधवार यानी 17 जून को नीदरलैंड्स के साथ हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले (Headingley) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 170/6, 20 ओवर (स्मृति मंधाना 68 रन, शैफाली वर्मा 6 रन, जेमिमा रोड्रिग्स 1 रन, हरमनप्रीत कौर 36 रन, भारती फुलमाली 1 रन, ऋचा घोष 34 रन, दीप्ति शर्मा नाबाद 12 रन और श्रेयंका पाटिल नाबाद 1 रन.)

पाकिस्तान महिला की गेंदबाजी: (सादिया इक़बाल 2 विकेट, तस्मिया रुबाब 1 विकेट, फ़ातिमा सना 2 विकेट और रामीन शमीम 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

पाकिस्तान की बल्लेबाजी: 106/10, 17 ओवर (गुल फिरोजा 12 रन, मुनीबा अली 41 रन, आयशा जफर 12 रन, सायरा जबीन 2 रन, आलिया रियाज 18 रन, नतालिया परवेज 7 रन, फातिमा सना 0 रन, रमीन शमीम 4 रन, नशरा संधू 4 रन, तस्मिया रुबाब 0 रन और सादिया इकबाल नाबाद 1 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (दीप्ति शर्मा 5 विकेट, श्री चरणी 3 विकेट और शेफ़ाली वर्मा 1 विकेट).

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.