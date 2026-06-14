8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मिलेगा बकाया? समझें सैलरी हाइक और एरियर का पूरा गणित
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 14 जून: भारत सरकार द्वारा गठित किए गए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) के क्रियान्वयन को लेकर देश के करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों में भारी उत्सुकता है. वेतन आयोग का पैनल इस समय देश भर में विभिन्न पक्षों के साथ परामर्श करने में जुटा हुआ है. इस बीच, कर्मचारियों ने अपने संभावित वेतन और भत्तों में होने वाली बढ़ोतरी के साथ-साथ मिलने वाले एरियर (Arrears) का गणित लगाना शुरू कर दिया है. चूंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया है, इसलिए आधिकारिक निर्देशों के मुताबिक संशोधित वेतन ढांचा 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा.

हालांकि, जानकारों का अनुमान है कि इस नई व्यवस्था को प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरह लागू करने और इसे अमलीजामा पहनाने में सरकार को साल 2027 के मध्य या अंत तक का समय लग सकता है. ऐसी स्थिति में, इस संक्रमण काल (Transition Period) के दौरान कर्मचारियों के खाते में एक बड़ी रकम एरियर के रूप में जमा हो जाएगी. यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को रेलवे यूनियनों का प्रस्ताव, न्यूनतम वेतन ₹52,600 करने और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग

बैक-डेटेड क्रियान्वयन और एरियर का समीकरण

ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो नए वेतन ढांचे की आधिकारिक प्रभावी तिथि और उसके वास्तविक रूप से लागू होने की तारीख के बीच हमेशा एक प्रशासनिक अंतर रहा है. आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें हर दस साल के अंतराल पर लागू होती हैं. इस व्यवस्था के तहत 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने साल 2025 के अंत में इस पैनल का गठन कर दिया था.

नीतिगत ढांचे के अनुसार, जब भी सरकार आगामी रिपोर्ट को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लागू करेगी, तब कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से लेकर वास्तविक क्रियान्वयन की तारीख तक के बीच के सभी महीनों का एकमुश्त (Lump-sum) बकाया एरियर दिया जाएगा.

फिटमेंट फैक्टर का गणित और संभावित एरियर का अनुमान

कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी, यह पूरी तरह 'फिटमेंट फैक्टर' पर निर्भर करता है. फिटमेंट फैक्टर वह गणितीय गुणक (Multiplier) होता है जिसका उपयोग पुराने मूल वेतन (Basic Pay) को नए वेतन ढांचे में बदलने के लिए किया जाता है. फिलहाल, कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है.

  • उदाहरण के लिए: यदि सरकार इस मांग को मान लेती है, तो वर्तमान में ₹18,000 का न्यूनतम मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी की बेसिक सैलरी बढ़कर सीधे लगभग ₹69,000 हो जाएगी. यानी प्रति माह मूल वेतन में करीब ₹51,000 का इजाफा होगा.

  • 24 महीने की देरी पर अनुमान: यदि आयोग की सिफारिशें लागू होने में 24 महीने (यानी लेट 2027 तक) की प्रशासनिक देरी होती है, तो न्यूनतम वेतन श्रेणी वाले कर्मचारी का केवल बेसिक पे का एरियर ही सैद्धांतिक रूप से लगभग ₹12.24 लाख हो जाएगा.

  • 18 महीने की देरी पर अनुमान: यदि यह देरी 18 महीने की होती है, तो कर्मचारियों को लगभग ₹9.18 लाख का बैक-पे (एरियर) मिलेगा. हालांकि, वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि यह आंकड़े केवल सांकेतिक हैं; अंतिम एरियर पे-मैट्रिक्स, कर्मचारी के स्तर और आयोग द्वारा अनुशंसित अंतिम गुणक के आधार पर तय होगा.

हितधारकों के साथ परामर्श का दौर जारी

बैक-डेटेड भुगतान (arrears) का यह अनुमान पिछले वेतन आयोगों के रिकॉर्ड के अनुरूप ही है.  पूर्व के वेतन पैनलों में भी जब भी वास्तविक क्रियान्वयन में देरी हुई, कर्मचारियों को हमेशा बकाया राशि का भुगतान किया गया. वर्तमान में 8वां वेतन आयोग सक्रिय रूप से आंकड़े जुटाने और विभिन्न मंत्रालयों, पेंशनभोगी संघों और केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों के साथ व्यापक बैठकें कर रहा है, ताकि वेतन संरचना, भत्तों और वित्तीय सीमाओं का सही मूल्यांकन किया जा सके.

मूल वेतन के नए स्तर, संशोधित भत्ते और महंगाई भत्ते (DA) के समायोजन की स्पष्ट परिभाषा तभी सामने आएगी जब यह पैनल अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय कैबिनेट को सौंपेगा, जहां से इसे अंतिम विधायी मंजूरी मिलेगी.

8th Pay Commission To Begin Meeting Employee Unions यह वीडियो केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों और 8वें वेतन आयोग के बीच चल रहे परामर्श दौर और सैलरी हाइक से जुड़े ताजा घटनाक्रमों की जानकारी देता है.