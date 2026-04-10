Weather Forecast Today, April 10, 2026: उत्तर भारत में बढ़ेगा तापमान, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; जानें अपने शहर का हाल

Weather Forecast Today, April 10, 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 के लिए देशव्यापी मौसम अपडेट (Nationwide Weather Update) जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वोत्तर भारत (Northeast India) के राज्यों में अगले पांच दिनों तक गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है. दूसरी ओर, उत्तर और मध्य भारत (North and Central India) के राज्यों में गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है, क्योंकि अधिकतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, April 9, 2026: कोलकाता और शिमला में बारिश के आसार, दक्षिण भारत में बढ़ेगी उमस; जानें आपके शहर का हाल
पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का अलर्ट
आईएमडी के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश में आज यानी 10 अप्रैल को छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. इससे पहले 9 अप्रैल को सिक्किम, दक्षिण असम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश दर्ज की गई थी. विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 5 दिनों तक पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्सों में बिजली गिरने और आंधी-तूफान की स्थिति बनी रहेगी.
तापमान में भारी बढ़ोतरी की चेतावनी
मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी का संकेत दिया है। 15 अप्रैल तक देश के विभिन्न हिस्सों में तापमान में क्रमिक वृद्धि देखी जाएगी:
- उत्तर-पश्चिम भारत (मैदानी इलाके): यहाँ तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़त हो सकती है.
- पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र: तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है.
- मध्य भारत: यहाँ पारे में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है.
मुंबई का मौसम आज, 10 अप्रैल
दिल्ली का मौसम आज, 10 अप्रैल
चेन्नई का मौसम आज, 10 अप्रैल
बेंगलुरु का मौसम आज, 10 अप्रैल
हैदराबाद का मौसम आज, 10 अप्रैल
कोलकाता का मौसम आज, 10 अप्रैल
शिमला का मौसम आज, 10 अप्रैल
महानगरों का हाल: आज कैसा रहेगा मौसम?
वेदर फोरकास्टिंग सर्विस 'विंडी' और आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, आज देश के प्रमुख महानगरों में बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है.
मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु में आज आसमान साफ रहने और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. इसी तरह, हैदराबाद, कोलकाता और शिमला के लिए भी शुक्रवार को बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. हालांकि, शिमला जैसे पहाड़ी इलाकों में भी तापमान में बढ़ोतरी के कारण धूप का असर तेज रहेगा.