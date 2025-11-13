क्या आतंकी उमर लाल किले पर ही करना चाहता था ब्लास्ट? या घबराहट में बदल दी लोकेशन; जांच में ये आया सामने

Car Blast near Red Fort | PTI

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के लाल किले ब्लास्ट में रोजाना कोई खुलासा हो रहा है. इस विस्फोट में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए. सोमवार शाम करीब 6:52 बजे हुए इस धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है. सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा वाले इलाके लाल किला के बाहर ही धमाका क्यों हुआ? लाल किला धमाका सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है. सवाल यह अब भी बना हुआ है, क्या यह विस्फोट एक योजनाबद्ध साजिश का हिस्सा था या फिर घबराहट में लिया गया फैसला?

Delhi Blast: लोगों के फेफड़ों और पेट तक को चीर गया धमाका, मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा.

NIA की शुरुआती जांच में सामने आया ये

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की शुरुआती जांच में यह शक गहराता जा रहा है कि यह धमाका शायद योजना के अनुसार नहीं हुआ, बल्कि घबराहट में ट्रिगर हो गया. सूत्रों के मुताबिक, संदिग्ध डॉक्टर उमर-उन-नबी, जो कार चला रहा था, ने संभवत असली योजना चांदनी चौक इलाके में धमाका करने की बनाई थी जहां शाम के समय खरीददारों की भारी भीड़ रहती है.

DNA रिपोर्ट ने खोली सच्चाई

जांच में एक बड़ा सुराग तब मिला जब कार से बरामद DNA की जांच की गई. रिपोर्ट ने पुष्टि की कि यह DNA मुख्य संदिग्ध उमर-उन-नबी का ही था. इससे अब जांच एजेंसियों को भरोसा हो गया है कि वही इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था.

CCTV फुटेज ने खोला राज

CCTV फुटेज के अनुसार, सफेद रंग की i20 कार धमाके से पहले करीब चार घंटे तक इलाके में घूमती रही. तीन घंटे तक कार सुनेहरी मस्जिद के पास खड़ी रही और फिर नेताजी सुभाष मार्ग व शांतिवन रोड के बीच घूमती दिखाई दी. धमाके से 10 मिनट पहले यह कार एक प्रसिद्ध मंदिर के पास भी रुकी थी.

धमाके की जगह बदलने की संभावना

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उमर ने पहले शायद मंदिर के पास विस्फोट करने की कोशिश की थी, क्योंकि वहां से चांदनी चौक के कई थोक बाजारों की ओर रास्ता जाता है. लेकिन चूंकि वह जगह ‘नो पार्किंग’ जोन थी, उसे आगे बढ़ना पड़ा. अधिकारी के मुताबिक, “संभव है कि वहां सुरक्षाकर्मियों या ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी देखकर वह घबरा गया हो और लाल किले की ओर बढ़ गया हो, जहां आखिरकार विस्फोट हो गया.”

देश भर में बढ़ी चौकसी

इस धमाके के बाद दिल्ली समेत देश के सभी प्रमुख शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. NIA और दिल्ली पुलिस की टीमें मिलकर हर सुराग की जांच कर रही हैं ताकि इस साजिश की पूरी परत खोली जा सके.