सोशल मीडिया पर TTE द्वारा रिश्वत लेते वीडियो वायरल, रेल मंत्रालय ने जांच के लिए मांगी जानकारी!

(Photo Credits WC)

दीवाली के बाद लोग छठ मनाने के लिए दिल्ली, मुंबई सहित अन्य राज्यों से घर जाने के लिए रेलवे की भीड़भाड़ भरी ट्रेनों में सफर कर रहे हैं. इस वजह से उत्तर भारत जाने वाली अधिकांश ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जिससे यात्रा करना मुश्किल हो गया है.

ट्रेन नंबर 12238 में रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में दो TTE को देखा जा सकता है जो यात्रियों से रिश्वत मांग रहे हैं। वीडियो में एक TTE कह रहा है कि "1200 में 300 कम है, इसलिए बिना प्रमाण के ही जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा. यह भी पढ़े: नौ साल पुराने रिश्वत मामले में बीएचयू क्लर्क को 5 साल कैद, सीबीआई कोर्ट ने लगाया एक लाख का जुर्माना

TTE द्वारा रिश्वत लेते वीडियो वायरल

लोगों ने की कार्रवाई की मांग

@AshwiniVaishnaw को टैग करते हुए कई लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट TTE को तत्काल निलंबित किया जाए और रिश्वतखोरी पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस पर एक कड़ा संदेश जाए.

भारतीय रेलवे ने मामले में मांगी जानकारी

इसी बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक TTE (ट्रेन टिकट परीक्षक) को यात्रियों से रिश्वत लेते हुए देखा गया है. भारतीय रेलवे ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सूचित किया है और यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे RailMadad प्लेटफॉर्म के माध्यम से जांच में मदद के लिए कोई भी जानकारी साझा करें.

भ्रष्टाचार किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं

रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के किसी भी रूप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे अपने अनुभव तुरंत रेलवे अधिकारियों तक पहुंचाएं ताकि पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

दोषी पाए जाने पर होगी कानूनी कार्रवाई

रेलवे प्रशासन इस घटना के बाद सतर्क हो गया है और जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा देने की तैयारी कर रहा है. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब किसी TTE द्वारा रिश्वत लेने की घटना सामने आई हो; इससे पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके चुके हैं.