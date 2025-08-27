Varanasi Flood: बाढ़ से बेहाल लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर, बताया- फिर से बदहाल हुए हालात

वाराणसी, 27 अगस्त : उत्तर प्रदेश के वाराणसी (Varanasi ) में बुधवार को बाढ़ (Flood) से प्रभावित लोग अब पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं. लोगों के घरों में पानी घुस चुका है. इस वजह से उन्हें अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ रहा है. प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए व्यवस्था की गई. इसके अलावा, प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो.

इस दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में अपने अनुभव साझा किए. लोगों ने बताया कि किस तरह से उन्हें मौजूदा समय में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. हालात ऐसे बन चुके हैं कि उन्हें दूसरे स्थानों पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है. उनके पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है. लोगों ने बताया कि वो अपने सभी जरूरी सामान को छत पर रखकर दूसरे स्थानों के लिए रवाना हो गए, ताकि वहां कुछ दिनों तक रह सकें.

बाढ़ प्रभावित राम यादव ने बताया कि अब लोग बहुत परेशान हो चुके हैं. यह चौथी बार है जब इस तरह की बाढ़ आई है. इस वजह से हम लोगों का जीना दूभर हो चुका है. कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए. इसी को देखते हुए हमने फैसला किया है कि अब हम दूसरे स्थान पर जाकर रहेंगे. इसके बाद जब हालात सामान्य हो जाएंगे, तो हम वापस लौट आएंगे. सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि सभी लोग अपने घरों को छोड़कर चित्रकूट स्कूल में जा रहे हैं. वहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए व्यवस्था की गई है. हम इंतजार कर रहे हैं कि कब स्थिति सामान्य हो.

सिराजुद्दीन ने बताया कि फिर बाढ़ आ गई है. अब हम चित्रकूट स्कूल जा रहे हैं. हमने अपने घर का से भी सामान निकालकर छत पर रख रख दिया अब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं, तब तक हम वहीं पर जाकर रहेंगे. वहां पर हमें हर चीज मिलेगी, जिससे हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी.