Uttarkashi Cloudburst: बादल फटने से धराली में आई विनाशकारी बाढ़, 20 से ज्यादा होटल बहे, लोग बोले- 'पूरा गांव डूब गया'

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में मंगलवार को दोपहर 1:40 बजे बादल फटने के बाद आई अचानक बाढ़ ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी. इस त्रासदी में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 10 से अधिक लोग मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है. स्थानीय निवासी राजेश पंवार के अनुसार, 20-25 होटल और होमस्टे इस बाढ़ में बह गए हैं. धराली गांव, जो गंगोत्री यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का अंतिम पड़ाव माना जाता है, अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है. यहां हर साल हजारों तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं.

यह बादल फटना एक स्थानीय धारा के कैचमेंट एरिया में हुआ, जो आगे जाकर पवित्र भगीरथी नदी से मिलती है. अचानक आए इस जलप्रलय में बोल्डर, मलबा और कीचड़ की बाढ़ गांव में घुस गई और देखते ही देखते घर, दुकानें, होटल और होमस्टे सब कुछ बहा ले गई.

💔 Massive Tragedy in Uttarakhand 💔

A powerful cloudburst hit Dharali village near Gangotri Dham in Uttarkashi around 1:45 PM on 6th August 2025, triggering a devastating mudslide and flash flood. 🌊 Homes were swept away within seconds, and over 60 people are feared missing. 😢… pic.twitter.com/eIjJpZP0sq

