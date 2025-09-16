VIDEO: उत्तराखंड में भारी बारिश-बाढ़ से चंद्रभागा नदी उफान पर, SDRF ने पानी में फंसे तीन लोगों को कड़ी मशक्कत के बीच किया रेस्क्यू

(Photo Credits ANI)

उत्तराखंड (Uttarakhand) में लगातार हो रही मूसलधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं. बारिश के चलते ऋषिकेश की चंद्रभागा नदी (Chandrabhaga River) उफान पर आ गई, जिससे पानी हाईवे तक पहुंच गया. इस बीच, नदी में फंसे तीन लोगों को SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बीच रेस्क्यू किया. जिससे उनकी जान जाते जाते बचीं.

बाढ़ से से चंद्रभागा नदी उफान

वीडियो में देखा जा सकता है कि SDRF के जवान तेज बहाव के बीच किसी तरह से पानी में फंसे लोगों तक पहुंचते हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालते हैं. जिसको लेकर SDRF टीम की साहस की स्थानीय लोगों ने सराहना की है.

नदी से SDRF टीम की ने तीन लोगों को किया रेस्क्यू

देहरादून में सहस्त्रधारा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित

देहरादून के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा में बीती रात हुई अतिवृष्टि के चलते अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए. भारी बारिश के कारण मुख्य बाजार में मलबा घुस आया, जिससे कई दुकानें और होटल क्षतिग्रस्त हो गए. मलबा हटाने और रास्तों को साफ करने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन की टीमें लगातार काम कर रही हैं.

प्रशासन और SDRF राहत कार्यों में जुटे

जिला प्रशासन, SDRF और पुलिस की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं. कई जगहों पर जलभराव के कारण आवागमन बाधित है और कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है. स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से नदी और नालों के पास न जाने की अपील की है. सोशल मीडिया और लोकल चैनलों के जरिए सतर्कता संदेश जारी किए जा रहे हैं.

सीएम धामी ने बाढ़ को पर जताया दुख

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा में आई बाढ़ और दुकानों को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा, देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात हुई अतिवृष्टि से कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचने की दुःखद सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं. मैं स्वयं स्थानीय प्रशासन से निरंतर संपर्क में हूं और स्थिति की निगरानी कर रहा हूं. ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं.

स्थिति पर नज़र बनाए हुए है प्रशासन

राज्य सरकार, आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन मिलकर हालात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं. मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है और लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों व नदी किनारों से दूर रहने की सलाह दी है.