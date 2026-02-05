UP Police Home Guard Admit Card 2026: 41,424 पदों के लिए परीक्षा तिथि घोषित, uppbpb.gov.in पर मिलेगी और जानकारी

UP Police Home Guard Admit Card 2026

UP Police Home Guard Admit Card: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने 41,424 होमगार्ड पदों के लिए होने वाली लिखित परीक्षा की आधिकारिक तिथियां घोषित कर दी हैं. नवीनतम जानकारी के अनुसार, यह परीक्षा अप्रैल 2026 के आखिरी सप्ताह में आयोजित की जाएगी. लाखों उम्मीदवार जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर विस्तृत विवरण देख सकते हैं.

परीक्षा का पूरा शेड्यूल

बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, लिखित परीक्षा तीन दिनों तक अलग-अलग पालियों (shifts) में आयोजित की जाएगी. परीक्षा की निर्धारित तिथियां इस प्रकार हैं:

25 अप्रैल 2026 (शनिवार)

26 अप्रैल 2026 (रविवार)

27 अप्रैल 2026 (सोमवार)

यह परीक्षा ऑफलाइन (OMR आधारित) मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे.

एडमिट कार्ड कब होगा जारी?

यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती 2026 के एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने से लगभग 10 से 12 दिन पहले जारी किए जाने की संभावना है. उम्मीदवारों को उम्मीद करनी चाहिए कि उनके प्रवेश पत्र अप्रैल 2026 के दूसरे सप्ताह तक डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएंगे.

प्रवेश पत्र में उम्मीदवार का नाम, परीक्षा केंद्र का पता, रोल नंबर, और रिपोर्टिंग समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई होगी. बिना एडमिट कार्ड के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया के चरण

होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी:

लिखित परीक्षा: 100 अंकों की बहुविकल्पीय परीक्षा.

शारीरिक मानक परीक्षण (PST): ऊंचाई और सीने की माप.

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET): दौड़ और अन्य शारीरिक गतिविधियां.

दस्तावेज़ सत्यापन: सभी मूल प्रमाण पत्रों की जांच.

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

परीक्षा केंद्र पर जाते समय अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) और दो पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना अनिवार्य है.

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र के भीतर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या कैलकुलेटर ले जाना सख्त वर्जित है.