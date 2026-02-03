UP Constable Recruitment 2026: यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान, 32,679 पदों के लिए 8-9 और 10 जून को दो पालियों में एग्जाम

UP Constable Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सिपाही (आरक्षी) नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी है. बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, यह परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर दो पालियों (Shifts) में संपन्न होगी.
32,679 पदों पर होनी है भर्ती
इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य संबद्ध संवर्गों में कुल 32,679 रिक्त पदों को भरा जाएगा. इसमें नागरिक पुलिस के साथ-साथ पीएसी (PAC), जेल वार्डर और विशेष सुरक्षा बल (SSF) जैसे पद भी शामिल हैं. यह भी पढ़े: UP Police Constable Recruitment 2025: यूपी पुलिस में 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती, आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जल्द
-
सिविल पुलिस: 10,469 पद
-
PAC (पुरुष): 15,131 पद
-
जेल वार्डर: 3,385 पद
-
अन्य संवर्ग: महिला बटालियन, एसएसएफ और माउंटेड पुलिस.
परीक्षा का स्वरूप और चयन प्रक्रिया
लिखित परीक्षा ऑफलाइन मोड (OMR आधारित) में होगी. प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) का होगा, जिसमें कुल 150 प्रश्न होंगे.
-
कुल अंक: 300 (प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का).
-
विषय: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और मानसिक अभिरुचि/बुद्धि-लब्धि.
-
समय: 2 घंटे (120 मिनट).
-
निगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटे जाएंगे.
एडमिट कार्ड और केंद्र की जानकारी
भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की तिथि, समय और आवंटित जिले की जानकारी एडमिट कार्ड के माध्यम से दी जाएगी. कयास लगाए जा रहे हैं कि मई 2026 के अंतिम सप्ताह तक एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर अपलोड कर दिए जाएंगे.
अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक पोर्टल पर दी गई सूचनाओं पर ही भरोसा करें.
महत्वपूर्ण तिथियां: एक नजर में
|विवरण
|तारीख
|आवेदन की शुरुआत
|31 दिसंबर 2025
|आवेदन की अंतिम तिथि
|30 जनवरी 2026
|लिखित परीक्षा की तिथियां
|8, 9 और 10 जून 2026
|एडमिट कार्ड जारी होने की उम्मीद
|मई 2026 (अंतिम सप्ताह)
लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET/दौड़) शामिल होगी. अंत में दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.