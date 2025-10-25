Nagpur: नागपुर के सरकारी प्रोग्राम में मंच पर ही भिड़ी दो महिला अधिकारी, एक ने दूसरी को कोहनी से दिया धक्का, केंद्रीय मंत्री गडकरी भी रहे मौजूद, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@nmfnewsofficial)

Nagpur News: महाराष्ट्र (Maharashtra) के नागपुर (Nagpur) में एक सरकारी कार्यक्रम में जहां केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी भी मौजूद थे, वहां कुछ ऐसा देखने को मिला ,जो काफी अजीब था. यहांपर मंच पर मौजूद दो महिला अधिकारी आपस में ही भीड़ गई. इस दौरान एक महिला अधिकारी (Female Officer) ने दूसरी को जाने के लिए कहा और उसे कोहनी से धक्का भी दिया. इस दौरान ये दोनों अधिकारी ये भूल बैठी की जिस मंच पर वह बैठी हुई है, वहांपर और भी लोग मौजूद है. बताया जा रहा है की ये दोनों महिला अधिकारी पोस्ट विभाग में कार्यरत है और दोनों पोस्ट मास्टर जनरल है.

ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @nmfnewsofficial नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:मुंबई में स्किन कैंसर से जूझ रही बुजुर्ग महिला को कूड़े के ढेर में फेंके जानें का मामला, NCI नागपुर मदद के लिए बढ़ाया हाथ, फ्री में इलाज की ली जिम्मेदारी

मंच पर भिड़ी दो महिला अधिकारी

मंच पर किया विवाद

यह कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) की मौजूदगी में आयोजित किया गया था.बताया जा रहा है कि विवाद मंच पर बैठने की जगह को लेकर हुआ. इस दौरान दोनों ने सीट को लेकर विवाद किया और इसके बाद एक ने दूसरी को कोहनी से हटाने की कोशिश की.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक़ यह विवाद केवल सीट को लेकर नहीं, बल्कि नागपुर रीजन के पदभार को लेकर चल रही खींचतान का परिणाम था.दरअसल, नागपुर क्षेत्र की पोस्टमास्टर जनरल (Postmaster General) का हाल ही में कर्नाटक ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके बाद नवी मुंबई की पोस्टमास्टर जनरल को नागपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया.हालांकि, ट्रांसफर से असंतुष्ट अधिकारी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और स्टे ऑर्डर प्राप्त कर लिया. इसी से भ्रम की स्थिति बनी रही कि नागपुर का वास्तविक प्रभारी कौन है.कार्यक्रम के दौरान दोनों अधिकारी मंच पर एक ही सोफे पर बैठी थीं, तभी बहस शुरू हो गई. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों में धक्का-मुक्की, हाथ हटाने की कोशिश और पानी गिरने जैसी स्थिति पैदा हो गई. एक अधिकारी ने तो कथित तौर पर दूसरी के हाथ पर चुटकी भी काट ली.यह पूरा वाकया नितिन गडकरी की मौजूदगी में सबके सामने हुआ, जिससे मंच पर कुछ देर के लिए असहज माहौल बन गया.

विभाग में मचा हड़कंप

घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो सामने आने के बाद डाक विभाग और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है. इस घटना को लोग भी शर्मनाक बता रहे है.