VIDEO: लातूर में रिक्शा चालक के साथ मारपीट का वीडियो बनाना छात्र को पड़ा भारी, ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर जमकर की पिटाई

लातूर, महाराष्ट्र: आम लोगों के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट की कई घटनाएं सामने आती रहती है. कुछ महीने पहले पुलिस (Police) की ओर से महाराष्ट्र (Maharashtra) के परभणी (Parbhani) में एक छात्र के अमानवीय मारपीट की गई थी. जिसमें उस छात्र की मौत हो गई थी. लातूर से एक ऐसा ही मारपीट का वीडियो सामने आया है. जहां पर एक छात्र के साथ कुछ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने जमकर मारपीट की. जानकारी के मुताबिक़ कुछ ट्रैफिक पुलिस एक ऑटो रिक्शा चालक की पिटाई कर रहे थे, इस दौरान ये छात्र सड़क के किनारे खड़े होकर उनका मोबाइल से वीडियो बना रहा था.

ट्रैफिक पुलिस ने की मारपीट

पुलिस की बर्बरता फिर आई सामने

ये घटना लातूर (Latur) के बार्शी रोड की बताई जा रही है. ऑटो रिक्शा चालक के साथ मारपीट का वीडियो (Video) छात्र बना रहा था, इस दौरान एक ट्रैफिक पुलिस इसके पास आता है और उसके पकड़कर अपने साथ सड़क के दुसरे किनारे ले जाता है. इसके बाद वहां खड़े दुसरे ट्रैफिक कर्मी इस छात्र के साथ जमकर मारपीट करते है.वीडियो में पुलिसकर्मी चालक को लात-घूंसे और थप्पड़ों से बेरहमी से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं.

पुलिस पर कार्रवाई की उठी मांग

यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है.स्थानीय नागरिकों और सोशल मीडिया यूज़र्स ने सवाल उठाया है कि आम लोगों को पीटने वाले इन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कब होगी? गौरतलब है कि कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के परभणी में पुलिसकर्मियों द्वारा एक छात्र की अमानवीय पिटाई की घटना सामने आई थी, जिसमें छात्र की मौत हो गई थी. अब लातूर में हुई यह घटना फिर से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है.