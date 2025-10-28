Chhath Puja At Juhu Beach: सुबह की पहली किरण के साथ सैकड़ों महिलाएं जुहू बीच पर पहुंची, सूर्य को दिया गया अर्घ्य, VIDEO आया सामने

Women celebrated Chhath festival at Juhu Beach (Credit-@PTI_News)

Chhath Puja At Juhu Beach : छठ का त्यौहार (Chhath Festival) कई राज्यों में मनाया गया. मुंबई (Mumbai) में भी कई जगहों पर धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया गया. अब छठ के चौथे दिन सुबह जुहू बीच (Juhu Beach) पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया. जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे थे.28 अक्टूबर को छठ के चौथे और आखिरी दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया. इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास संपन्न हो जाएगा. इस दिन व्रती महिलाएं सूर्योदय के समय जल में डुबकी लगाकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं और अपने परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु और जीवन में ऊर्जा की कामना करती हैं. हजारों श्रद्धालु जुहू बीच पर एकत्र हुए, जहां लहरों के बीच श्रद्धा और भक्ति का संगम दिखाई दिया.

बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से निकला यह पर्व अब मुंबई जैसे महानगरों में भी अपनी पहचान बना चुका है.सूर्य देव और उनकी पत्नी ऊषा (छठी मइया) को समर्पित यह पर्व स्वास्थ्य, समृद्धि और संतान की मंगलकामना के लिए मनाया जाता है. ये भी पढ़े:देशभर में छठ महापर्व की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में की पूजा, देशवासियों की खुशहाली और समृद्धि के लिए की प्रार्थना

जुहू बीच पर सूर्य देव को दिया गया अर्घ्य

VIDEO | Mumbai: As dawn breaks over Juhu Beach, devotees offer arghya to the rising Sun, its golden rays shimmering over the waves. The serene morning marks the culmination of the Chhath Mahaparv with devotion and grace.#ChhathMahaparv #Mumbai #ChhathPuja2025 (Full video… pic.twitter.com/qXOQMEQoUF — Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2025

नहाय खाय से ऊषा अर्घ्य तक का पवित्र क्रम

छठ महापर्व (Chhath Festival) चार दिनों तक चलने वाला एक कठोर तप और शुद्धता का प्रतीक है.हर दिन का अपना एक अलग महत्व होता है.नहाय खाय, खरना, संध्या अर्घ्य, और ऊषा अर्घ्य.इस दौरान उपवास और पूजा के बाद परिवारजन जल के किनारे पहुंचते हैं, जहां सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है.संध्या के समय सूर्य को विदा किया जाता है और प्रातःकाल फिर से उनका स्वागत.यही है छठ का आत्मिक चक्र, जो शुद्धता और पुनर्जन्म का प्रतीक है.

मुंबई में छठ त्यौहार का माहौल

मुंबई में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय (North Indians) समुदाय होने के कारण छठ पूजा का आयोजन भव्य रूप ले चुका है.वॉकेश्वर के बनगंगा टैंक से लेकर जुहू, वर्सोवा, अक्सा, दादर और गिरगांव चौपाटी तक श्रद्धालुओं ने सूर्य देव को अर्घ्य दिया.'छठी मइया की जय' के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा.

जुहू बीच पर उमड़े हजारों लोग

जुहू बीच (Juhu Beach) पर असंख्य श्रद्धालु पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते नजर आए.सूरज की किरणों और लहरों के बीच श्रद्धा का यह पल एकता और विश्वास की झलक पेश कर रहा था.जुहू बीच हर साल की तरह इस बार भी छठ पर्व का प्रमुख केंद्र रहा.