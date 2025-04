VIDEO: 'ये प्यार है, कोई ड्रामा नहीं': बिहार में दो लड़कियों ने आपस में रचाई शादी, 5 महीने के अफेयर के बाद बनाया रिश्ता

Photo- @ManojSh28986262/X

Two Girls Married to Each Other: बिहार के बेतिया जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां दो लड़कियों ने एक दूसरे से शादी रचा ली है. यहां योगापट्टी प्रखंड के अहरौली गांव की रहने वाली रेखा कुमारी और प्रियंका कुमारी ने अग्नि को साक्षी मानकर मंदिर में सात फेरे लिए और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाईं. इस दौरान एक पति तो दूसरी पत्नी बनीं. इस अनोखी शादी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें रेखा प्रियंका की मांग में सिंदूर लगाती नजर आ रही हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेखा और प्रियंका आपस में रिश्तेदार हैं. प्रियंका, रेखा की ननद की बहन है. बताया जा रहा है कि पिछले पांच महीने से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया.

दो लड़कियों ने आपस में रचाई शादी

घरवालों ने रिश्ते को मानने से किया इनकार

इस प्यार को रिश्ते में बदलने के लिए दोनों लड़कियों ने मंदिर में शादी कर ली और दुनिया के सामने अपने रिश्ते को स्वीकार भी कर लिया. शादी के बाद रेखा प्रियंका को अपने घर ले गई, लेकिन घरवालों ने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया. घरवाले दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रेखा और प्रियंका अपने फैसले पर अडिग हैं.

रेखा और प्रियंका ने क्या कहा?

दोनों का कहना है कि यह कोई ड्रामा नहीं है, यह उनका सच्चा प्यार है. प्रियंका ने अपने परिवार से कहा कि वह इस शादी से बहुत खुश है. अगर वे उसे स्वीकार करते हैं तो ठीक है, नहीं तो वे अलग हो जाएंगे और साथ रहेंगे. वहीं, रेखा का कहना है कि उसने दिखावा नहीं किया. वे दोनों खुशी-खुशी रहेंगे और घर चलाएंगे. घरवाले चाहे उन्हें कितना भी परेशान करें, लेकिन वह पीछे नहीं हटेंगी.

इस लव स्टोरी ने जहां कुछ लोगों को इंस्पायर किया है, वहीं समाज का एक वर्ग अब भी इसे पचा नहीं पा रहा. मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है.