Third day of Navratri: नवरात्रि के तीसरे दिन पीएम मोदी ने देशवासियों को पोस्ट कर दी बधाई

नवरात्रि (Navratri) के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने पोस्ट कर देशवासियों को बधाई दी है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'नवरात्रि का तीसरा दिन शांति, साहस और निर्भीकता की प्रतीक मां चंद्रघंटा की आराधना को समर्पित है. देवी मां के आशीर्वाद से हर किसी के जीवन में सकारात्मकता का संचार हो. उनकी कृपा देशभर के मेरे परिवारजनों के लिए सुख-समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए, यही कामना है. इसके अलावा पीएम मोदी ने मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) द्वारा गाया गया महिसासुर स्तोत्रम 'ऐ गिरी नंदिनी' का वीडियो शेयर किया है. यह भी पढ़ें: PM मोदी पर हमले की साजिश? खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी- 'स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने से रोको, 11 करोड़ ले जाओ'
पीएम मोदी ने पोस्ट कर दी नवरात्रि के तीसरे दिन की शुभकामनाएं
