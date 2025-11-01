Mumbai Mega Block on November 2: यात्री कृपया ध्यान दें! रविवार को सेंट्रल, हार्बर और वेस्टर्न लाइन पर रहेगा मेगा ब्लॉक, जानें कौन से रूट रहेंगे प्रभावित

Mumbai Mega Block on November 2: मुंबई (Mumbai) में हर रविवार की तरह इस हफ्ते भी रेलवे प्रशासन ने लोकल ट्रेनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए मेगा ब्लॉक (Mega Block) की घोषणा की है. यह ब्लॉक ट्रैक अलाइनमेंट, सिग्नलिंग, और ओवरहेड वायर मेंटेनेंस जैसे आवश्यक कार्यों के लिए किया जाता है, ताकि सप्ताह के कार्यदिवसों में ट्रेनों का संचालन सुचारु रूप से हो सके.इस रविवार 2 नवंबर 2025 को यह मेगा ब्लॉक सेंट्रल, हार्बर और वेस्टर्न तीनों लाइनों पर लागू रहेगा.

इसके अलावा, कर्जत यार्ड पर नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के लिए एक अतिरिक्त पावर ब्लॉक भी रखा गया है.जबकि शनिवार को कर्जत यार्ड में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के लिए सेंट्रल मेन लाइन पर एक अतिरिक्त पावर ब्लॉक किया गया है. ये भी पढ़े:यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रविवार को Mumbai में रहेगा मेगा ब्लॉक, Central और Trans-Harbour लाइन पर लोकल ट्रेनें होंगी प्रभावित; जानें कौन सी रूट्स चलेंगी सामान्य

सेंट्रल लाइन पर मेगा ब्लॉक

सेंट्रल रेलवे (Central Railway) पर विद्याविहार अप और डाउन स्लो लाइन पर यह ब्लॉक रहेगा.सीएसएमटी से निकलने वाली ट्रेनें 10:48 बजे से 3:45 बजे तक डाउन फास्ट लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी और ये ट्रेनें भायकला, परेल, दादर, माटुंगा, सायन और कुर्ला स्टेशनों पर रुकेंगी.वहीं घाटकोपर से चलने वाली ट्रेनें 10:19 बजे से 3:52 बजे तक अप फास्ट लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी और ये कुर्ला से सीएसएमटी के बीच प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेंगी.

सुबह 11:10 से शाम 4:10 बजे तक हार्बर लाइन पर रहेगा ब्लॉक

हार्बर लाइन (Harbour Line) पर सीएसएमटी की ओर जाने वाली पानवेल, बेलापुर और वाशी से चलने वाली ट्रेनों की सेवाएं इस दौरान स्थगित रहेंगी.ब्लॉक के दौरान सीएसएमटी-कुर्ला, पानवेल और वाशी के बीच स्पेशल लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी.यात्रियों की सुविधा के लिए थाणे-वाशी/नेरुल रूट पर 10 बजे से 6 बजे तक सेवा उपलब्ध रहेगी.

वेस्टर्न लाइन पर पांच घंटे का ब्लॉक

वेस्टर्न रेलवे (Western Railway) पर यह ब्लॉक चर्चगेट और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच अप और डाउन फास्ट लाइन पर रहेगा.इस दौरान सभी फास्ट लोकल ट्रेनें स्लो लाइन पर चलाई जाएंगी.कुछ ट्रेनें रद्द या शॉर्ट-टर्मिनेटेड रहेंगी, जिनमें चर्चगेट से चलने वाली ट्रेनें बांद्रा या दादर स्टेशन तक ही सीमित रहेंगी. ट्रांस हार्बर और उरण लाइन पर किसी भी तरह का कोई ब्लॉक नहीं रहेगा.