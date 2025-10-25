यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रविवार को Mumbai में रहेगा मेगा ब्लॉक, Central और Trans-Harbour लाइन पर लोकल ट्रेनें होंगी प्रभावित; जानें कौन सी रूट्स चलेंगी सामान्य

Mumbai Local (Photo Credits: ANI)

Mumbai Megablock on October 26: रविवार, 26 अक्टूबर को मुंबई लोकल ट्रेन सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित रहेंगी. सेंट्रल रेलवे (Central Railway) और ट्रांस-हार्बर रेलवे (Trans-Harbour Railway) ने इस रूट पर मेगा ब्लॉक की घोषणा की है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह ब्लॉक पटरियों, सिग्नल और ओवरहेड उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक है, ताकि भविष्य में सुरक्षित और सुचारू ट्रेन संचालन सुनिश्चित हो सके. इस दौरान, यात्रियों को कुछ रूटों पर देरी, डायवर्जन और ट्रेन रद्द होने का सामना करना पड़ सकता है.

हालांकि, वेस्टर्न, हार्बर और उरण लाइनों पर ट्रेन सेवाएं सामान्य रहेंगी. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और अतिरिक्त यात्रा समय का अनुमान लगाने का आग्रह किया है.

मुंबई लोकल ट्रेन मेगा ब्लॉक

सेंट्रल लाइन होगी सबसे ज्यादा प्रभावित

मेगा ब्लॉक के दौरान, सेंट्रल लाइन पर माटुंगा ( Matunga) और मुलुंड ( Mulund) के बीच अप और डाउन फास्ट लाइनों पर काम किया जाएगा. यह ब्लॉक सुबह 11:05 बजे से दोपहर 3:45 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान, सुबह 10:36 बजे से दोपहर 3:10 बजे के बीच सीएसएमटी (CSMT) से छूटने वाली डाउन फास्ट ट्रेनें माटुंगा में डाउन स्लो लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी और सभी निर्धारित स्टेशनों पर रुकेंगी. इन ट्रेनों के लगभग 15 मिनट देरी से पहुंचने की उम्मीद है.

इस बीच, ठाणे से अप फास्ट लाइन पर छूटने वाली ट्रेनों को इस दौरान मुलुंड और माटुंगा के बीच स्लो लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा और वे 15 मिनट देरी से पहुंचेंगी.

ट्रांस-हार्बर लाइन भी रहेगी प्रभावित

ट्रांस-हार्बर लाइन पर ठाणे और वाशी/नेरुल के बीच अप और डाउन सेवाएं सुबह 11:10 बजे से शाम 4:10 बजे तक रद्द रहेंगी. इस दौरान पनवेल, नेरुल और वाशी से ठाणे की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द रहेंगी.

हार्बर , वेस्टर्न और उरण लाइनें सामान्य रूप से चलेंगी

हार्बर लाइन पर कोई ब्लॉक नहीं होगा. इस बीच, उरण और पश्चिमी लाइनों पर सभी ट्रेनें अपने नियमित समय-सारिणी के अनुसार चलेंगी. रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे रविवार को यात्रा करने से पहले अपडेट की गई ट्रेन समय-सारिणी देख लें और ज़रूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्ग अपनाएं.