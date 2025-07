Hindi Marathi Controversy: 'मुझे मराठी नहीं आती,मैं हिंदी में ही बात करूंगी, तुमसे ज्यादा टैक्स मैं देती हूं.. युवती के साथ शख्स का भाषा को लेकर हुआ विवाद, पुणे का वीडियो आया सामने;VIDEO

Hindi Marathi Controversy: महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से मराठी और हिंदी भाषा को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है. कई जगहों पर हिंदी भाषा बोलनेवाले और मराठी का अपमान करनेवाले लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं भी सामने आई है. अब पुणे से एक विवाद का वीडियो सामने आया है. जहांपर एक शख्स और एक युवती के बीच मराठी और हिंदी भाषा को लेकर काफी विवाद हुआ. इस वायरल वीडियो में युवती कहती है ,' मुझे मराठी नहीं आती, मैं हिंदी में ही बात करूंगी, मैं सरकार को तुमसे ज्यादा टैक्स देती हूं. इसके बाद शख्स भी युवती को मराठी में बात करने के लिए कहता है, लेकिन युवती कहती है, मुझे मराठी नहीं आती.

इन दोनों के विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @Indian_Analyzer नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

मराठी भाषा को लेकर विवाद

An old video from Pune resurfaces. Girl says: "I am a Hindu, I pay more taxes to Maharshtra Govt than you do, I will speak in Hindi, You've Copyrighted any language?"🔥

Local Language must be respected. While these Linguistic Goons deserve this Bashing 🔥pic.twitter.com/7Nl6pOacfH

— The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) July 5, 2025