Maharashtra Hindi Row: MNS के बाद अब शिवसेना उद्धव गुट के नेता राजन विचारे के सामने दुकानदार से मंगवाई माफी, थप्पड़ मारे, मुंबई का वीडियो आया सामने;VIDEO

Maharashtra Hindi Row: मुंबई में मराठी और हिंदी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. आएं दिन हिंदी बोलनेवाले लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं हो रही है. अब एक बार फिर ऐसी ही घटना मुंबई में सामने आई है.जहांपर दो दुकानदारों को कान पकड़कर माफ़ी मंगवाई गई और एक के साथ मारपीट की गई. इसमें चौंकानेवाली बात ये है की ये सब शिवसेना उद्धव गुट के नेता राजन विचारे के ऑफिस में हुआ. इस घटना का वीडियो सामने आया है. जहांपर दो लोग कान पकड़कर माफ़ी मांग रहे है और इसी दौरान एक शख्स एक व्यापारी को थप्पड़ लगा देता है. जानकारी के मुताबिक़ दो दिन पहले ठाणे रेलवे स्टेशन परिसर में मोबाइल ग्राहक और दुकान के कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ था और इस विवाद में मराठी ग्राहक के साथ जमकर मारपीट की गई थी. इस मराठी ग्राहक ने इन दुसरे राज्यों से आने वाले दुकानदारों की शिकायत उद्धव गुट के नेता और पूर्व सांसद राजन विचारे से की थी. इसके बाद राजन विचारे ने इन दुकानदारों को बुलाया और दुकानदारों को ग्राहक से माफ़ी मंगवाई गई.

इस दौरान जिसके साथ मारपीट की गई, उसने विचारे के सामने ही दुकानदार को थप्पड़ लगाएं. ये वीडियो सोशल मीडिया X पर @IndiaNewsIndex नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Hindi Vs Marathi: मीरा रोड में MNS कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, मराठी न बोलने पर दुकानदार को जड़े थप्पड़, VIDEO वायरल

शिवसेना उद्धव गुट के ऑफिस में दुकानदार से मारपीट

Former Shiv Sena (UBT) MP Rajan Vichare was seen assaulting traders in a viral video circulating on social media.#RajanVichare #ShivSenaUBT #ViralVideo #TraderAssault #PoliticalViolence #IndiaNewsIndex #NewsIndex pic.twitter.com/4s65mkwWhU

— India News Index (@IndiaNewsIndex) July 4, 2025