VIDEO: इंसानियत शर्मसार! महिला की हुई मौत, वाहन नहीं मिलने पर परिजन बाइक पर ले गए शव, उत्तर प्रदेश के कौशांबी का वीडियो आया सामने

कौशांबी, उत्तर प्रदेश: एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है तो वही कई बार एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंचने पर मरीजों को कई दूर तक उठाकर ले जाने के वीडियो भी सामने आते है. ऐसा ही एक वीडियो उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कौशांबी (Kaushambi) से सामने आया है. जहांपर एक महिला के शव को वाहन (Vehicle) नहीं मिलने के कारण परिजन उसे बाइक (Bike) पर ही लेकर गए. बताया जा रहा है की करीब 30 किलोमीटर तक शव को बाइक पर ले जाया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग स्वास्थ विभाग पर सवाल उठा रहे है.

महिला के शव को बाइक पर ले गए परिजन

क्या है पूरा मामला?

यह घटना कौशांबी जिले (Kaushambi District) के कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है.मृतका की पहचान 47 वर्षीय बुधरानी के रूप में हुई है, जो कड़ाधाम क्षेत्र के गुलाम मोहम्मद का पूरा गांव की रहने वाली थीं,पति गाजियाबाद में नौकरी करता है.छोटा बेटा भी वहीं रहता है, जबकि बड़ा बेटा दुबई में काम करता है. शनिवार सुबह पड़ोसियों ने उन्हें घर में मृत पाया और पुलिस (Police) को सूचना दी.

30 से 35 किलोमीटर बाइक पर ले गए शव

पुलिस (Police) ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रविवार को पति व बेटे के आने के बाद पोस्टमार्टम (Postmortem) कराया गया.इसके बाद वायरल वीडियो में परिजन शव को 30 से 35 किलोमीटर दूर बाइक से ले जाते दिखे.राहगीरों ने पूछने पर उन्होंने कहा कि वाहन नहीं मिलने की वजह से यह करना पड़ा. इस पूरे मामले में सीएमओ डॉ. संजय कुमार ने दावा किया कि पोस्टमार्टम हाउस से शव शनिवार को ही वाहन से घर भेजा गया था. यदि परिवारजन बताते तो घाट तक शव वाहन उपलब्ध कराया जाता. उनका कहना है कि वीडियो में शव को घर से घाट तक ले जाते हुए दिखाया गया है.

शव को घाट तक ले जाने की बात आई सामने

हालांकि इस वायरल वीडियो का दूसरा पहलु ये है की मायके पक्ष और ससुराल पक्ष में अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ था. जिसके कारण मायके पक्ष के लोगों ने शव को बाइक पर लेकर जाकर अंतिम संस्कार करवाया. परिजनों का कहना है की शव वाहन (Vehicle) नहीं मिला.