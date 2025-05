India's Asiatic Lion Population Rises: भारत में एशियाई शेरों की संख्या बढ़ी! देश में वर्तमान में कितनी है जंगल के राजा की संख्या?

India's Asiatic Lion Population Rises: भारत के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में आज एक सुनहरा अध्याय जुड़ गया है. देश के इकलौते एशियाई शेरों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 2020 में 674 शेरों की संख्या अब 2024 में बढ़कर 891 तक पहुंच गई है. यह केवल आंकड़े नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण के प्रति भारत की गंभीरता और प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे भारत की संरक्षण नीतियों की ऐतिहासिक जीत बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘प्रोजेक्ट लायन’ को जो राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई, वही इसका आधार बनी.'यह सफलता समन्वित प्रयासों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्थानीय समुदायों के सहयोग का परिणाम है ऐसा उन्होंने कहा.

