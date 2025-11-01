Thane Water Cut: ठाणे में पानी की किल्लत, आज सुबह 9 बजे से 2 नवंबर सुबह 9 बजे तक जल आपूर्ती रहेगी बाधित, ये हैं प्रभवित इलाके

(Photo Credits Pixabay)

Thane Water Cut: मुंबई से सटे ठाणे के कुछ जिलों में आज सुबह 9 बजे से कल यानी रविवार सुबह 9 बजे तक, यानी 24 घंटे पानी की किल्लत रहेगी. ठाणे महानगरपालिका (TMC) के अनुसार यह कटौती शहर की जल वितरण प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए की जा रही है. ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी मिल सके.

महानगरपालिका के अनुसार यह जल आपूर्ति बाधित कार्य वार्तक नगर और लोकमान्य सावरकर नगर वार्ड समितियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में होगा. इस दौरान इंदिरानगर पंप से जुड़ी नई 1,168 मिमी व्यास की मुख्य जल पाइपलाइन (वॉटर मेन) चालू की जाएगी, जो ठाणे की जल आपूर्ति प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह भी पढ़े: Mumbai-Thane Water Cut: मुंबई और ठाणे में पानी की किल्लत, आज से 9 अक्टूबर तक 10% की कटौती, जानें कौन-कौन से इलाके होंगे प्रभावित

एक नया वाल्व भी लगाया जाएगा

इस काम को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए टीएमसी का जल विभाग नितिन कंपनी जंक्शन पर 750 मिमी की मुख्य पाइपलाइन पर एक नया वाल्व भी लगाएगा.

इन इलाकों में नहीं आयगा पानी

इंदिरानगर, श्रीनगर, वारालीपाड़ा, कैलासनगर रेनो टैंक, रूपादेवी, रूपादेवी रेनो टैंक, रामनगर, येऊर एयरफोर्स एरिया और लोकमान्य नगर क्षेत्र शामिल हैं.

टीएमसी की नागरिकों से अपील

टीएमसी अधिकारियों ने बताया कि पाइपलाइन कनेक्शन का काम पूरा होने और जल आपूर्ति बहाल होने के बाद शुरुआती एक-दो दिनों तक पानी का दबाव सामान्य से कम रह सकता है. नागरिकों से अपील है कि वे पर्याप्त मात्रा में पानी संग्रहित करें और जल का उपयोग सावधानीपूर्वक करें.