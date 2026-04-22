Thane Water Cut News: TMC की घोषणा, ठाणे में 23 अप्रैल से 24 घंटे तक नहीं आएगा पानी, मुंब्रा, कलवा और दिवा समेत कई इलाके होंगे प्रभावित; चेक डिटेल्स

Thane Water Cut News: महाराष्ट्र के ठाणे शहर में रहने वाले नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है. ठाणे नगर निगम (TMC) ने घोषणा की है कि कल, गुरुवार 23 अप्रैल से शहर के कई प्रमुख क्षेत्रों में 24 घंटे के लिए पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी. यह कटौती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) की जल आपूर्ति योजना के तहत आवश्यक रखरखाव और पाइपलाइन अपग्रेडेशन कार्य के लिए की जा रही है. निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे पानी का भंडारण कर लें और इसका संयम से उपयोग करें.

पानी कटौती का समय और कार्य का डिटेल्स

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पानी की कटौती गुरुवार 23 अप्रैल को दोपहर 12:00 बजे शुरू होगी और शुक्रवार 24 अप्रैल को दोपहर 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगी. यह शटडाउन जांभुल जल उपचार संयंत्र (Jambhul Water Treatment Plant) में स्थित जलाशय पर 'बारवी ग्रेविटी पाइपलाइनों' की मरम्मत और तकनीकी सुधार के लिए लिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि शहर के जल वितरण नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए यह अपग्रेड अनिवार्य है. यह भी पढ़े: Mumbai Water Cut News: मुंबई में 16-17 अप्रैल को नहीं आएगा पानी, BMC ने 18 घंटे कटौती की घोषणा की, चेक करें प्रभावित इलाके

ठाणे में पानी की कटौती

प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्र

इस 24 घंटे के शटडाउन का असर शहर के निम्नलिखित सघन आबादी वाले क्षेत्रों पर पड़ेगा:

मुंब्रा और दिवा: इन क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों में पानी नहीं आएगा. हालांकि, वार्ड नंबर 26 और 31 के कुछ पॉकेट को इससे बाहर रखा गया है.

कलवा: कलवा वार्ड समिति के अंतर्गत आने वाला पूरा क्षेत्र इस कटौती से प्रभावित होगा.

वागले एस्टेट: कोलशेत खालचा गांव जैसे विशिष्ट स्थानों पर आपूर्ति बाधित रहेगी.

माजीवाड़ा-मानपाडा: इस आवासीय बेल्ट के कुछ चुनिंदा हिस्सों में भी पानी की किल्लत रहेगी.

आपूर्ति बहाली के बाद भी हो सकती है समस्या

नगर निकाय ने चेतावनी दी है कि शुक्रवार दोपहर को जलापूर्ति बहाल होने के बाद भी अगले 24 से 48 घंटों तक पानी कम दबाव (Low Pressure) से मिल सकता है. सिस्टम में सामान्य दबाव लौटने में समय लगता है, इसलिए नागरिकों को शुक्रवार शाम और शनिवार को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता

ठाणे शहर को वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 621 मिलियन लीटर (MLD) पानी की आवश्यकता होती है, जबकि वास्तविक आपूर्ति 590 MLD के आसपास रहती है. मांग और आपूर्ति के बीच इस 31 MLD के अंतर को पाटने और पुराने पड़ चुके पाइपलाइन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए जांभुल जैसे बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण हैं. विशेष रूप से भीषण गर्मी के महीनों में पानी की स्थिति को स्थिर करने के लिए यह रखरखाव कार्य बेहद आवश्यक है.