Thane Horror: मुंबई से सटे ठाणे में चंदा देने से मना करने पर दुकानदार पर चॉपर से हमला; वारदात का खौफनाक वीडियो CCTV में कैद

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Thane Horror: महाराष्ट्र के ठाणे स्थित नौपाड़ा इलाके से हिंसा की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहाँ एक व्यक्ति पर महज इसलिए चॉपर (धारदार हथियार) से हमला कर दिया गया क्योंकि उसने 'वर्गणी' (स्वैच्छिक चंदा) देने से इनकार कर दिया था. इस हमले के बाद इलाके के व्यापारियों और निवासियों में भारी डर और चिंता का माहौल है.

दुकान में घुसकर किया जानलेवा हमला

यह घटना नौपाड़ा के सेंट एंथोनी स्कूल के पास स्थित एक कपड़े की दुकान में हुई. सोशल मीडिया पर वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि आरोपी अचानक दुकान के अंदर दाखिल होता है और सीधे पीड़ित पर चॉपर से वार करना शुरू कर देता है. हमले के दौरान पीड़ित को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. यह भी पढ़े: Thane Shocker: शादी में डांस करने के दौरान लगे धक्के से हुआ विवाद, 2 नाबालिगों ने मिलकर शख्स की कर दी चाक़ू से हत्या, ठाणे जिले की घटना

ठाणे में दुकानदार पर हमला

𝐕𝐚𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢 𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞: 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚𝐥 𝐂𝐡𝐨𝐩𝐩𝐞𝐫 𝐀𝐬𝐬𝐚𝐮𝐥𝐭 𝐒𝐡𝐨𝐜𝐤𝐬 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐞 | A disturbing incident from Thane’s Naupada area has once again highlighted the menace of forced collections, where a man was brutally attacked with a chopper after refusing to… pic.twitter.com/j7JVtQIpov — MUMBAI NEWS (@Mumbaikhabar9) March 25, 2026

अस्पताल में भर्ती और पुलिस जांच

हमले के तुरंत बाद घायल व्यक्ति को पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है. हालांकि, उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

नौपाड़ा पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जांच तेज कर दी है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज को मुख्य सबूत के तौर पर कब्जे में ले लिया गया है और आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं.

जबरन वसूली को लेकर स्थानीय लोगों में रोष

इस घटना ने ठाणे में चंदे के नाम पर होने वाली कथित जबरन वसूली (Forced Collections) को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय निवासियों और व्यापारियों का कहना है कि स्वैच्छिक दान के नाम पर अक्सर डरा-धमका कर पैसे मांगे जाते हैं, जो अब हिंसा का रूप ले रहे हैं.

सुरक्षा और निगरानी की मांग

निवासियों ने व्यावसायिक क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने और ऐसे हिंसक कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. लोगों का मानना है कि इस तरह की घटनाओं से समुदाय के भीतर विश्वास कम होता है और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पैदा होता है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनी रहे.