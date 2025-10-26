Bihar Assembly Elections 2025: तेजस्वी यादव- राहुल गांधी पर अमित मालवीय का तंज, कहा- संविधान बचाने की बात करने वाले रच रहे हैं साजिश

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) को लेकर चुनावी अभियान जोर-शोर से चल रहा है. महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव लगातार धुआंधार चुनावी सभाएं कर रहे हैं, जिनमें भारी भीड़ उमड़ रही है. इस बीच, भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, वे अब संविधान बदलने की साजिश रच रहे हैं.

अमित मालवीय (Amit Malviya) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें राजद के एमएलसी कारी शोएब यह कहते नजर आ रहे हैं कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी, तो वक्फ कानून को फाड़कर फेंक दिया जाएगा. मालवीय ने इस बयान को आधार बनाकर राजद पर संविधान के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है. अमिल मालवीय ने एक्स पोस्ट में लिखा, ''खगड़िया में राजद के एमएलसी कारी शोएब ने ऐलान किया कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, तो वे संविधान बदल देंगे और वक्फ कानून में संशोधन करेंगे. जो लोग दिन-रात संविधान बचाने की बात करते हैं, वही उसे बदलने की साजिश रच रहे हैं ताकि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की जमीन और अधिकार हड़प सकें.'' यह भी पढ़ें : Mann Ki Baat: ‘मन की बात’ में पीएम मोदी ने की अंबिकापुर के ‘गार्बेज कैफे’ की सराहना, CM विष्णु देव साय ने जताया आभार

अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जिक्र करते हुए पूछा कि अब सवाल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से है, जो खुद को संविधान के स्वयंभू रक्षक बताते हैं. क्या वे कारी शोएब जैसे लोगों को गरीब और वंचित हिंदुओं की जमीन और आरक्षण पर कब्जा करने देंगे?'' बताते चलें कि वायरल वीडियो में राजद एमएलसी कारी शोएब लोगों से अपील कर रहे हैं कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की लानी है क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हम लोग उनका इलाज करेंगे जिन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया था. राजद के एमएलसी का सीधे तौर पर निशाना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर था.