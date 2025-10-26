Mann Ki Baat: ‘मन की बात’ में पीएम मोदी ने की अंबिकापुर के ‘गार्बेज कैफे’ की सराहना, CM विष्णु देव साय ने जताया आभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: X)

रायपुर, 26 अक्टूबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' (Mann Ki Baat) के 127वें एपिसोड में छत्तीसगढ़ के स्वच्छता और नवाचार प्रयासों की प्रशंसा की. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अंबिकापुर नगर निगम की अनूठी पहल 'गार्बेज कैफे' और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बम डिटेक्शन में योगदान देने वालों का जिक्र किया. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस पर आभार जताते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कई बार 'मन की बात' में छत्तीसगढ़ के योगदान का जिक्र किया है, जिससे राज्य को प्रेरणा मिलती है.

मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि हम सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' के 127वें एपिसोड को सुना. हम उनके बहुत आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने कई एपिसोड में छत्तीसगढ़ के योगदान का उल्लेख किया है और आज फिर से उन्होंने यह किया. अंबिकापुर नगर निगम स्वच्छता के मामले में देश में नंबर-1 रहा है, जिसका पीएम ने जिक्र किया. साथ ही, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में नक्सलियों द्वारा जमीन में छिपाए गए बमों का पता लगाने में योगदान देने वालों की भूमिका का भी उल्लेख किया.

पीएम मोदी नवाचारों को देश और दुनिया के सामने लाते हैं, जिससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है. पीएम मोदी ने कहा कि मुझे स्वच्छता के प्रयासों पर देशभर से कई संदेश प्राप्त हुए हैं. मैं कुछ प्रेरणादायक कहानियां साझा करना चाहता हूं. छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है. अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित 'गार्बेज कैफे' में लोग प्लास्टिक कचरा जमा करके भोजन प्राप्त कर सकते हैं. यदि कोई व्यक्ति एक किलो प्लास्टिक कचरा लाता है, तो उसे दोपहर या रात का भोजन मिलता है, और आधा किलो प्लास्टिक के बदले नाश्ता दिया जाता है.