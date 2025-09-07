Tamilnadu Heavy Rain Forecast: तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान, विभाग ने जारी किया अलर्ट

(Photo Credits Twitter)

चेन्नई, 7 सितंबर : चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (Regional Meteorological Center) ने रविवार को एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया. इसके मुताबिक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है. अपडेट में बताया गया है कि वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण उत्तरी और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा के अलावा गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है.कराईकल क्षेत्र सहित निकटवर्ती केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में भी दिन में बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग ने बताया कि तिरुवन्नामलाई, कल्लाकुरिची, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, तिरुचिरापल्ली, अरियालुर और पेरम्बलुर जैसे जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. पुडुचेरी में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है. दक्षिणी तमिलनाडु में रामनाथपुरम, शिवगंगा, पुडुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवरुर और नागपट्टिनम में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है. कोयंबटूर के पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश दर्ज की जा सकती है. इसके अतिरिक्त, नीलगिरी, थेनी, डिंडीगुल और मदुरै जिलों के साथ रानीपेट, वेल्लोर, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम में भी छिटपुट इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है. यह भी पढ़ें : Ganpati Immersion: मुंबई में गणपति बप्पा की विदाई, सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता-अक्षय कुमार ने विसर्जन के बाद जुहू बीच की सफाई में लिया भाग; VIDEO

मौसम विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है और राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली गिरने की संभावना है. तटीय क्षेत्रों में खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. चेन्नई में, दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे. शहर के कुछ हिस्सों में, खासकर शाम और रात के समय, गरज और बिजली के साथ रुक-रुककर मध्यम बारिश होने की संभावना है. बारिश से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. अधिकारियों ने संवेदनशील जिलों के निवासियों से भारी बारिश के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है. जिला प्रशासन को बारिश तेज होने पर परिवहन और दैनिक गतिविधियों में संभावित परेशानियों को देखते हुए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं. मानसून के सक्रिय बने रहने के कारण, इस सप्ताह तमिलनाडु में अलग-अलग क्षेत्रों में हल्की से लेकर भारी बारिश तक देखने को मिल सकती है.